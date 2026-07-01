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آتش‌سوزی در ارتفاعات باباکوهی شیراز/ ۷ایستگاه آتش‌نشانی در عملیات مهار حریق

آتش‌سوزی در ارتفاعات باباکوهی شیراز/ ۷ایستگاه آتش‌نشانی در عملیات مهار حریق
کد خبر : 1807157
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وقوع آتش‌سوزی در ارتفاعات باباکوهی شیراز، صبح امروز با اعزام گسترده نیروهای آتش‌نشانی همراه شد و هم‌اکنون آتش‌نشانان ۷ ایستگاه عملیاتی در حال مهار و کنترل حریق هستند.

به گزارش ایلنا، به محض اعلام حادثه به سامانه ۱۲۵، نیروهای عملیاتی از هفت ایستگاه آتش‌نشانی به همراه خودروها و تجهیزات تخصصی اطفای حریق به محل اعزام شدند و عملیات مهار آتش را آغاز کردند.

آتش‌سوزی در ارتفاعات باباکوهی شیراز/ ۷ایستگاه آتش‌نشانی در عملیات مهار حریق

با توجه به صعب‌العبور بودن مسیرهای دسترسی و وزش باد، عملیات اطفای حریق با حساسیت و دشواری بیشتری در حال انجام است و آتش‌نشانان تلاش می‌کنند از گسترش آتش به بخش‌های دیگر ارتفاعات و پوشش گیاهی منطقه جلوگیری کنند.

آتش‌سوزی در ارتفاعات باباکوهی شیراز/ ۷ایستگاه آتش‌نشانی در عملیات مهار حریق

بر اساس گزارش‌های اولیه، عملیات مهار آتش همچنان ادامه دارد و نیروهای عملیاتی تا خاموش شدن کامل حریق در محل حادثه حضور خواهند داشت.

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