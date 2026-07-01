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رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار شیراز خبرداد؛

نظارت بر حمل‌ونقل بار شیراز تشدید شد/ صدور ۲۳۵ اخطار به ناوگان و شرکت‌های متخلف

نظارت بر حمل‌ونقل بار شیراز تشدید شد/ صدور ۲۳۵ اخطار به ناوگان و شرکت‌های متخلف
کد خبر : 1807152
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سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار شهرداری شیراز در سه‌ماهه نخست سال جاری، با تکیه بر عملکرد اداره نظارت بر امور شرکت‌ها، برنامه‌های خود را بر پایش مستمر و ساماندهی فعالیت‌های حوزه حمل‌ونقل بار متمرکز کرده است.

به گزارش ایلنا، رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار شیراز، در این خصوص از عملکرد سه‌ماهه نخست اداره نظارت بر امور شرکت‌ها در سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار خبر داد و اظهار داشت: روند صدور، تمدید و پایش مجوزهای فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل بار با رشد قابل توجهی همراه بوده و مدیریت شهری تلاش کرده است نظارت‌ها را دقیق‌تر و فعالیت‌ها را شفاف‌تر کند.

عبدالجلیل شریفی،افزود: در این دوره ۱۱ پروانه بهره‌برداری جدید برای شرکت‌های حمل‌ونقل بار صادر شده و ۱۸ پروانه بهره‌برداری نیز تمدید شده است. شریفی عنوان کرد: این آمار بیانگر افزایش تقاضا برای فعالیت‌های قانونی و همچنین تقویت فرآیندهای نظارتی در حوزه حمل‌ونقل بار است.

رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار شیراز در خصوص رشد صدور مجوزها در سامانه سوخت کشوری بیان کرد: در سه‌ماهه نخست سال جاری ۸۳ مورد صدور و تمدید پروانه فعالیت و اشتغال در سامانه سوخت کشوری (utcms.ir) انجام شده است.

به گفته وی؛ این سامانه یکی از ابزارهای اصلی برای ساماندهی ناوگان بار، کنترل مصرف سوخت و ثبت اطلاعات فعالیت خودروهای باری محسوب می‌شود و نقش مهمی در مدیریت هوشمند ناوگان دارد.

تشدید نظارت‌های میدانی و رسیدگی به پرونده‌ها

شریفی تصریح کرد: در راستای تشدید نظارت‌های میدانی و برخورد با تخلفات حوزه حمل‌ونقل بار در این دوره، ۲۳۵ اخطار برای شرکت‌ها و ناوگان متخلف صادر شده و ۲۴ مورد اخذ مدارک برای بررسی‌های تکمیلی انجام شده است.

رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار شیراز، گفت: این اقدامات با هدف ارتقای ایمنی، جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز و افزایش انضباط در حوزه حمل‌ونقل بار صورت گرفته و نشان‌دهنده رویکرد جدی سازمان در کنترل میدانی فعالیت‌هاست.

وی درخصوص برگزاری جلسات کمیسیون و بررسی پرونده‌ها بیان کرد: در سه‌ماهه نخست سال ۲ جلسه کمیسیون برگزار شده و ۱۷ پرونده مرتبط با فعالیت شرکت‌ها و ناوگان بار مورد بررسی قرار گرفته است.

شریفی تاکید کرد: این جلسات نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری‌های نظارتی، تعیین تکلیف پرونده‌های تخلف و ساماندهی فعالیت شرکت‌ها دارد و به بهبود فرآیندهای نظارتی کمک می‌کند.

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