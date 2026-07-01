به گزارش ایلنا، رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار شیراز، در این خصوص از عملکرد سه‌ماهه نخست اداره نظارت بر امور شرکت‌ها در سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار خبر داد و اظهار داشت: روند صدور، تمدید و پایش مجوزهای فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل بار با رشد قابل توجهی همراه بوده و مدیریت شهری تلاش کرده است نظارت‌ها را دقیق‌تر و فعالیت‌ها را شفاف‌تر کند.

عبدالجلیل شریفی،افزود: در این دوره ۱۱ پروانه بهره‌برداری جدید برای شرکت‌های حمل‌ونقل بار صادر شده و ۱۸ پروانه بهره‌برداری نیز تمدید شده است. شریفی عنوان کرد: این آمار بیانگر افزایش تقاضا برای فعالیت‌های قانونی و همچنین تقویت فرآیندهای نظارتی در حوزه حمل‌ونقل بار است.

رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار شیراز در خصوص رشد صدور مجوزها در سامانه سوخت کشوری بیان کرد: در سه‌ماهه نخست سال جاری ۸۳ مورد صدور و تمدید پروانه فعالیت و اشتغال در سامانه سوخت کشوری (utcms.ir) انجام شده است.

به گفته وی؛ این سامانه یکی از ابزارهای اصلی برای ساماندهی ناوگان بار، کنترل مصرف سوخت و ثبت اطلاعات فعالیت خودروهای باری محسوب می‌شود و نقش مهمی در مدیریت هوشمند ناوگان دارد.

تشدید نظارت‌های میدانی و رسیدگی به پرونده‌ها

شریفی تصریح کرد: در راستای تشدید نظارت‌های میدانی و برخورد با تخلفات حوزه حمل‌ونقل بار در این دوره، ۲۳۵ اخطار برای شرکت‌ها و ناوگان متخلف صادر شده و ۲۴ مورد اخذ مدارک برای بررسی‌های تکمیلی انجام شده است.

رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار شیراز، گفت: این اقدامات با هدف ارتقای ایمنی، جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز و افزایش انضباط در حوزه حمل‌ونقل بار صورت گرفته و نشان‌دهنده رویکرد جدی سازمان در کنترل میدانی فعالیت‌هاست.

وی درخصوص برگزاری جلسات کمیسیون و بررسی پرونده‌ها بیان کرد: در سه‌ماهه نخست سال ۲ جلسه کمیسیون برگزار شده و ۱۷ پرونده مرتبط با فعالیت شرکت‌ها و ناوگان بار مورد بررسی قرار گرفته است.

شریفی تاکید کرد: این جلسات نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری‌های نظارتی، تعیین تکلیف پرونده‌های تخلف و ساماندهی فعالیت شرکت‌ها دارد و به بهبود فرآیندهای نظارتی کمک می‌کند.

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