آغاز طرح تخفیفات تابستانه «شهرراز» در بازارچههای مشارکتی شهرداری شیراز
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری شیراز از آغاز اجرای طرح «تخفیفات تابستانه شهرراز» در بازارچههای مشارکتی خبر داد و گفت: این طرح با هدف حمایت از معیشت شهروندان، افزایش شفافیت در فعالیت بازارچهها و ارتقای کیفیت خدماترسانی اجرا میشود.
به گزارش ایلنا، سجاد خلیلی در این خصوص اظهار داشت: در راستای سیاستهای مدیریت شهری برای ارتقای رفاه عمومی و تقویت اعتماد شهروندان، سازمان ساماندهی مشاغل شهری با همکاری بهرهبرداران بخش خصوصی فعال در بازارچههای مشارکتی شهرراز، اجرای طرح «تخفیفات تابستانه شهرراز» را آغاز کرده است.
وی افزود: بر اساس این طرح، هر هفته یکی از بازارچههای مشارکتی شهرراز با ارائه تخفیف ویژه بر روی تعدادی از کالاهای منتخب، خدماتی متفاوت و مقرونبهصرفه را به شهروندان ارائه خواهد کرد و اطلاعات مربوط به بازارچه منتخب، اقلام مشمول تخفیف و میزان تخفیفات به صورت مستمر اطلاعرسانی خواهد شد.
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری شیراز با تأکید بر اهمیت شفافسازی عملکرد بازارچهها تصریح کرد: اجرای این طرح، علاوه بر کمک به کاهش هزینههای خانوار، گامی مؤثر در جهت افزایش شفافیت، ارتقای بهرهوری و تقویت تعامل میان شهروندان، بهرهبرداران و مدیریت شهری محسوب میشود.
خلیلی خاطرنشان کرد: سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری شیراز ضمن استقبال از نظرات، پیشنهادات و انتقادات شهروندان، خود را متعهد و پاسخگو در مسیر بهبود مستمر خدمات، ارتقای کیفیت فعالیت بازارچههای شهرراز و جلب رضایتمندی عمومی میداند.
وی در پایان تأکید کرد: طرح «تخفیفات تابستانه شهرراز» بخشی از رویکرد خدمتمحور شهرداری شیراز در حمایت از معیشت شهروندان است و با همکاری بخش خصوصی فعال در بازارچههای مشارکتی، در طول فصل تابستان به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.