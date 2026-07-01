رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر شیراز خبرداد؛
شناسایی ۳۸ سقاخانه واجد ارزش در شیراز/ پیوست زیستمحیطی همه پروژههای شهرداری تا پایان تیر سیستمی میشود
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز از بررسی چهار دستور کار مهم در حوزههای هویت فرهنگی، محیط زیست و مدیریت بحران در دویستوپنجاهوهشتمین جلسه عادی این کمیسیون خبر داد و گفت: این مصوبات با هدف ارتقای کیفیت خدمات شهری، تقویت هویت فرهنگی و افزایش آمادگی در برابر بحرانها به تصویب و پیگیری رسید.
وی با بیان اینکه سقاخانهها بخشی از هویت مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و هنری شیراز به شمار میروند، افزود: بر اساس گزارش ارائهشده، از میان ۱۵۲ محله شهر شیراز، تاکنون ۳۸ محله دارای سقاخانههای واجد ارزش شناسایی شدهاند که از این تعداد، هشت سقاخانه نیازمند بازسازی و مرمت هستند.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا ادامه داد: همچنین در ۱۰۴ نقطه دیگر نیز مکانیابی و امکانسنجی برای احداث سقاخانه انجام شده است تا در آینده متناسب با شرایط هر محله، این ظرفیت ارزشمند توسعه یابد.
زارعی با تأکید بر اینکه سقاخانه با آبخوری تفاوت ماهوی دارد، گفت: سقاخانه علاوه بر کارکرد خدماتی، دارای ابعاد مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و هنری است و حفظ این جایگاه مستلزم رعایت کامل اصول بهداشتی و نگهداری صحیح پس از احداث خواهد بود.
وی افزود: مقرر شد شهرداری طی دو ماه آینده با برگزاری فراخوان طراحی، انتخاب طرحهای برتر و انجام فرآیند داوری با نظارت شورای اسلامی شهر، زمینه اجرای این طرح را فراهم کند تا پس از تکمیل مطالعات، عملیات اجرایی آغاز شود.
زارعی احیای سقاخانهها را سرمایهای معنوی برای شیراز دانست و تصریح کرد: اجرای این طرح میتواند به حفظ هویت فرهنگی و مذهبی شهر کمک شایانی کند.
پیوست زیستمحیطی برای همه پروژههای شهرداری الزامی میشود
وی دومین دستورکار کمیسیون را بررسی روند اجرای مصوبه پیوست زیستمحیطی پروژههای شهرداری عنوان کرد و گفت: این کمیسیون از مدتها پیش اجرای این مصوبه را با جدیت دنبال کرده و اکنون مراحل نهایی استقرار آن در سامانه PMIS در حال انجام است.
زارعی خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام معاونت برنامهریزی شهرداری، تا پایان تیرماه تمامی پروژههای شهرداری شیراز پیش از اجرا باید از نظر الزامات زیستمحیطی مورد بررسی کارشناسان قرار گیرند و این فرآیند به صورت کاملاً سیستمی انجام خواهد شد.
وی اضافه کرد: برای هر پروژه با توجه به میزان حساسیت و اهمیت آن، دستورالعمل مشخصی تدوین شده تا ضمن رعایت ملاحظات زیستمحیطی، هیچگونه وقفهای در روند اجرای پروژههای عمرانی ایجاد نشود.
رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر شیراز این اقدام را گامی مؤثر در کاهش آسیبهای زیستمحیطی و ارتقای کیفیت اجرای پروژههای شهری دانست.
زارعی با اشاره به سومین دستور کار جلسه گفت: کمیسیون درخواست شهرداری برای تمدید مهلت تدوین طرح جامع مدیریت بحران شهر شیراز را بررسی و با تمدید ۱۸ ماهه آن موافقت کرد.
وی افزود: مطالعات این طرح با مشارکت پنج مرکز علمی شامل دانشگاه علامه طباطبایی تهران، پژوهشکده سوانح طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم توانبخشی تهران در حال انجام است.
به گفته زارعی، این مطالعات با الگوبرداری از طرح جامع مدیریت بحران تهران دنبال میشود و هدف آن ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از زیرساختهای شهری برای مدیریت مؤثر شرایط بحرانی است.
وی اظهار کرد: با توجه به گستردگی اطلاعات مورد نیاز و لزوم همکاری دستگاههای مختلف، دانشگاههای مجری درخواست فرصت بیشتری برای تکمیل مطالعات داشتند که پس از بررسی در کمیسیون، با این درخواست موافقت شد.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز بر ضرورت تقویت زیرساختهای مدیریت بحران تأکید کرد و گفت: احداث انبارها و مراکز پشتیبانی بحران در مناطق مختلف شهری، تجهیز این مراکز، سازماندهی نیروهای عملیاتی، آموزش مستمر و اجرای مانورهای تخصصی از جمله اقداماتی است که همزمان با تدوین طرح جامع مدیریت بحران در حال اجراست.
زارعی ابراز امیدواری کرد با تکمیل این اقدامات، شیراز به یکی از شهرهای پیشرو کشور در حوزه مدیریت بحران و افزایش تابآوری شهری تبدیل شود.