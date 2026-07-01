معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان:
وداع با رهبر شهید نمایش اقتدار ملی با میدان داری مردم است/ بازنمایی انسجام ملی و متابعت از رهبری
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با بیان اینکه آئین وداع با رهبر شهید انقلاب، نمایش اقتدار ملی با میدان داری مردم است، گفت: این اقتدار در سه کلیدواژه مردم، مرجعیت و فرهنگ نمایش داده میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید پورعلی روز چهارشنبه دهم تیر ماه در جلسه شورای هماهنگی روابطعمومیهای استان که با محوریت بررسی آیین وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب برگزار شد، اظهار کرد: مردم میدان دار واقعی این آئین هستند تا این رویداد در ذهن و ضمیر جهانیان حک شود زیرا رسانههای معاند همیشه سعی داشتند روایت جعلی از ایشان ارایه کنند و این وداع در میان خیل مردم مشتاق، این روابط را باطل میکند.
وی ادامهداد: این آئین نشان میدهد که لنگر ایران قوی و سکان آن در دست مرجعیت ولایت و رهبری یعنی رهبر شهید و رهبر عزیز انقلاب آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای است که کلیدواژه مهمی در برابر جنگ روانی و ترکیبی دشمن است.
به گفته رئیس شورای هماهنگی روابطعمومیهای استان، فرهنگ کهن ایران بزرگ، فرهنگ قدرشناسی است، قدرشناسی از رهبری که با مردمش صادق بود و مردمش را بهتر هرکسی میشناخت.
پورعلی افزود: مردم، مرجعیت و فرهنگ؛ قدرتهای ملی و نرم ایران هستند که بر بستر اشک و آه و سوک خود را نشان میدهند و بر همین اساس ایران در این ایام یکپارچه سوگ، اشک و آه خواهد بود همانگونه که از دیدگاه رهبر شهید، قدرت اشک در کنار شهادت دیده میشد.
وی اظهار کرد: مراسم تاریخی وداع با قائد امت، بستر دیگری از جنگ ترکیبی و شناختی است زیرا دشمن همیشه با ایران مستقل و قوی در تقابل بوده و ما با رهبری وداع میکنیم که در ساخت ایران قوی و استقلال آن مجاهدت و تلاش ویژهای داشت و اگر امروز روایت جدیدی از ایران در منطقه و جهان شکل گرفته، مبدع آن رهبر شهید بوده است.
رئیس شورای هماهنگی روابطعمومیهای استان با بیان اینکه برنامههای ملی در این زمینه در کشور طراحی و ابلاغ شده است، گفت: در استان نیز ۱۲ کمیته برنامههای ویژهای تهیه و تدوین شده است که در این مراسمات باید توجه ویژهای به فضای حاکم بر کشور برای بازنمایی این حضور مردمی باشد.
پورعلی با بیان اینکه در این ایام قطعا در تجمعات شبانه شاهد حضور بیشتری از مردم خواهیم بود، افزود: براین اساس نیز باید ۷ مراسم استانی اعلام شده در این هفته با حضور مردم در روزهای مشخص برگزار و از موازی کاری با برنامههای محوری این هفته در استان پرهیز شود.
وی خاطرنشان کرد: از ظرفیت هیات مذهبی، سازمانهای مردمنهاد، مسجد و محلات استفاده شده تا این سوک بزرگ که مردم پایه است به خانهها نیز برسد.
پورعلی گفت: اطلاعرسانی برای حضور میدانی مردم، مدیریت فضای مجازی، معرفی یک رابط رسانهای با کمیته اطلاعرسانی ستاد گرامیداشت و وداع با رهبر شهید و تهیه. آرشیو مناسب از مراسمات دستگاهها نیز در دستور کار روابطعمومیها قرار بگیرد.