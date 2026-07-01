به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، بهرام سرمست روز سه‌شنبه در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر اعمال محدودیت برای تردد خودروهای پلاک ارس که به دنبال اعتراض شرکت ایران‌خودرو و برخی مکاتبات اداری در فضای مجازی بازتاب یافته بود، اظهار داشت: تردد این خودروها هیچ تغییری نکرده و کماکان طبق روال سابق ادامه دارد.

وی افزود: در پی انتشار این اخبار و مکاتبات در تاریخ هشتم تیرماه، بلافاصله پیگیری‌های مستمر از مبادی ذی‌ربط در دستور کار قرار گرفت.

استاندار آذربایجان‌شرقی تصریح کرد: در همین راستا، ضمن برگزاری جلسات جداگانه با سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و دبیرکل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و همچنین انجام مذاکرات تلفنی با مسئولان ارشد نهاد ریاست‌جمهوری و معاونت حقوقی آن نهاد، اسناد، ادله و مستندات حقوقی لازم برای تثبیت وضعیت تردد خودروهای پلاک ارس ارائه شد و خواستار اصلاح مکاتبات انجام‌یافته شدیم.

سرمست با اشاره به نتایج این رایزنی‌ها خاطرنشان کرد: مسئولان مربوطه قول مساعد داده‌اند که مستندات ارائه‌شده توسط استانداری در دولت و مراجع ذی‌صلاح بررسی شده و تصمیم‌گیری نهایی با رویکردی جامع و مبتنی بر اصول حقوقی، با در نظر گرفتن تمامی جوانب اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و آثار این تصمیم اتخاذ شود.

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