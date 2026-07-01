استاندار آذربایجانشرقی: تردد خودروهای پلاک ارس همچنان بلامانع است
استاندار آذربایجانشرقی با تکذیب شایعات مطرحشده در فضای مجازی مبنی بر محدودیت تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد ارس، تأکید کرد که این ترددها طبق روال گذشته و در محدودههای مورد تفاهم، همچنان آزاد است.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، بهرام سرمست روز سهشنبه در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر اعمال محدودیت برای تردد خودروهای پلاک ارس که به دنبال اعتراض شرکت ایرانخودرو و برخی مکاتبات اداری در فضای مجازی بازتاب یافته بود، اظهار داشت: تردد این خودروها هیچ تغییری نکرده و کماکان طبق روال سابق ادامه دارد.
وی افزود: در پی انتشار این اخبار و مکاتبات در تاریخ هشتم تیرماه، بلافاصله پیگیریهای مستمر از مبادی ذیربط در دستور کار قرار گرفت.
استاندار آذربایجانشرقی تصریح کرد: در همین راستا، ضمن برگزاری جلسات جداگانه با سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و دبیرکل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و همچنین انجام مذاکرات تلفنی با مسئولان ارشد نهاد ریاستجمهوری و معاونت حقوقی آن نهاد، اسناد، ادله و مستندات حقوقی لازم برای تثبیت وضعیت تردد خودروهای پلاک ارس ارائه شد و خواستار اصلاح مکاتبات انجامیافته شدیم.
سرمست با اشاره به نتایج این رایزنیها خاطرنشان کرد: مسئولان مربوطه قول مساعد دادهاند که مستندات ارائهشده توسط استانداری در دولت و مراجع ذیصلاح بررسی شده و تصمیمگیری نهایی با رویکردی جامع و مبتنی بر اصول حقوقی، با در نظر گرفتن تمامی جوانب اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و آثار این تصمیم اتخاذ شود.