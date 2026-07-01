​به گزارش ایلنا، رئیس هیأت امنای مجمع خیرین تأمین سلامت فارس، در این نشست با تأکید بر جایگاه خدمت به مردم، گفت: نیازهای مردم که به شما ارجاع داده می‌شود، از نعمت‌های الهی است و نباید این نعمت‌ها را از خود دور کنیم.

آیت‌الله سیدعلی‌اصغر دستغیب، افزود: برطرف کردن حوائج مردم مورد رضایت پروردگار است و اساس فعالیت مجمع خیرین تأمین سلامت نیز بر همین اصل استوار شده است.

در ادامه، رئیس هیأت‌مدیره مجمع خیرین تأمین سلامت فارس، با اشاره به ضرورت بازنگری در رویکردهای این مجمع اظهار کرد: اکنون زمان آن رسیده است که مجمع خیرین، پس از سال‌ها نقش‌آفرینی مؤثر در ساخت و توسعه مراکز درمانی، بخشی از ظرفیت خود را به حوزه پیشگیری از بیماری‌ها اختصاص دهد.

محمود تابنده، افزود: زیرساخت‌های درمانی مورد نیاز تا حد زیادی ایجاد شده و اکنون باید با شناسایی افراد توانمند و جلب مشارکت خیرین، برای پیشگیری از بیماری‌ها برنامه‌ریزی کنیم؛ چراکه این رویکرد علاوه بر کاهش هزینه‌های درمان، به شکل‌گیری جامعه‌ای سالم‌تر منجر خواهد شد.

نایب‌رئیس هیأت امنای مجمع خیرین تأمین سلامت فارس، نیز با اشاره به فرسودگی ناوگان اورژانس استان، گفت: کمک خیرین برای نوسازی خودروهای اورژانس می‌تواند زمان رسیدن نیروهای امدادی بر بالین بیماران را کاهش داده و نقش مؤثری در نجات جان بیماران ایفا کند.

محمدهادی ایمانیه،همچنین از تصویب کمیته پیشگیری با رأی قاطع اعضای هیأت امنا خبر داد و افزود: این مصوبه در برنامه‌های سالانه مجمع قرار گرفته و به‌صورت عملیاتی اجرا خواهد شد.

در بخش دیگری از این نشست، مدیرعامل مجمع خیرین تأمین سلامت فارس، با اشاره به دستاوردهای خیرین در توسعه زیرساخت‌های سلامت، اظهار کرد: اقدامات گسترده خیرین در سال‌های گذشته نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های سلامت استان داشته است و هدایت مشارکت‌های مردمی به سمت نیازهای واقعی حوزه سلامت، همواره از رویکردهای اصلی مجمع بوده است.

علی اکبر رامجردی، ادامه داد: با توجه به اینکه نیاز شیراز به تخت‌های بیمارستانی تا حد زیادی برطرف شده، اکنون آگاه‌سازی جامعه، حمایت از مراکز موجود و توسعه برنامه‌های پیشگیری از بیماری‌ها باید در اولویت قرار گیرد تا خیرین نیز متناسب با نیازهای جدید حوزه سلامت، در این مسیر نقش‌آفرینی کنند.

مدیرعامل مجمع خیرین تأمین سلامت فارس با ارائه گزارشی از عملکرد این نهاد افزود: خیرین سلامت در سال گذشته با اجرای ۲۰۵ تفاهم‌نامه به ارزش ۷۷۷ میلیارد تومان، نقش مؤثری در توسعه خدمات سلامت ایفا کردند. همچنین طی سه سال گذشته، یک‌هزار و ۵۱۰ نیاز حوزه سلامت توسط کارشناسان شناسایی و اولویت‌بندی شده که به اطلاع سه هزار و ۲۰۰ خیر رسیده است.

رامجردی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها، نیازهای حوزه سلامت و عملکرد خیرین به اطلاع عموم مردم رسیده تا زمینه مشارکت گسترده‌تر در این عرصه فراهم شود.

در پایان این نشست، کمیته مشورتی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی بلندمدت حوزه سلامت با دبیری دکتر صالحی تشکیل شد تا راهبردهای آینده مجمع خیرین تأمین سلامت فارس را در حوزه‌های مختلف تدوین و پیگیری کند.

انتهای پیام/