پروژه مهر سنجش آمادگی برای آغاز سال تحصیلی جدید است

به گزارش ایلنا، محسن کلاری در سومین جلسه مسوولین و رابطین کارگروه های اجرایی برنامه های مربوط به بازگشایی مدارس استان در سال تحصیلی جدید که به اختصار پروژه مهر نامیده می شود گفت: برنامه ریزی در امر بازگشایی مدارس بسیار مهم و‌اساسی است چراکه در این خصوص بخش های مختلفی باید فعالیت کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس گفت: ضرورت دارد کارگروه های هشت گانه پروژه مهر برنامه های عملیاتی و قابلیت سنجش خود را ارائه کنند.

کلاری گفت:پروژه مهر سنجش آمادگی سیستم آموزش و پرورش در سراسر کشور برای آغاز سال تحصیلی جدید است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس گفت:تابستان فصل کار و تلاش در اموزش و پرورش برای بازگشایی مطلوب مدارس در اول مهرماه است و بخش های مختلف اداری کاملا در این‌خصوص در حال فعالیت هستند.

قائم مقام کمیته پروژه مهر استان فارس نیز در این جلسه گفت: اقدامات بسیار خوبی در بخش پشتیبانی برای بازگشایی مدارس استان در سال تحصیلی جدید اختصاص داده شده است.

غلامعلی حق شناس از اختصاص دها میلیارد تومان اعتبار برای تامین و تجهیز مدارس استان خبر داد و گفت: تلاش داریم اول مهرماه بزرگترین هنرستان جناب کشور در شیراز راه اندازی شود.

دبیرکمیته پروژه مهر استان فارس نیز از برگزاری منظم جلسات کارگروه های این پروژه در استان خبرداد.

محسن دهقان گفت: به صورت منظم گزارش عملکرد کارگروه ها به وزارتخانه نیز اعلام و نواقص نیز مرتفع شود.

دبیرکمیته پروژه مهر استان فارس گفت: برای بازگشایی مطلوب مدارس در اول مهرماه عواملی همچون ساماندهی نیروی انسانی، تجهیز و تعمیر مدارس، ثبت نام دانش آموزان ، تامین کتب درسی و … دخیل هستند.