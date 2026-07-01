خرید ۱۲۰۰ تن محصول کلزا از کشاورزان قزوین
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از آغاز خرید تضمینی دانه روغنی کلزا در استان خبر داد و گفت: تاکنون حدود یکهزار و ۲۰۰ تن محصول از کشاورزان خریداری شده و پیشبینی میشود این میزان تا پایان فصل برداشت به بیش از یکهزار و ۵۰۰ تن برسد.
به گزارش ایلنا از قزوین، حسن جلیلیوند در این رابطه گفت: همزمان با آغاز برداشت کلزا در مزارع استان، عملیات خرید این محصول راهبردی نیز در مراکز خرید آغاز شده و روند تحویل محصول توسط کشاورزان با سرعت مطلوب در حال انجام است.
وی با بیان اینکه تاکنون حدود یکهزار و ۲۰۰ تن دانه روغنی کلزا از کشاورزان استان خریداری شده است، افزود: با تداوم برداشت در شهرستانهای تولیدکننده، پیشبینی میشود میزان خرید تضمینی این محصول تا پایان فصل برداشت به بیش از یکهزار و ۵۰۰ تن برسد.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین خاطرنشان کرد: در سال زراعی جاری سه مرکز خرید در نقاط مختلف استان برای دریافت محصول کلزا از کشاورزان فعال شدهاند تا محصول تولیدی در کوتاهترین زمان ممکن تحویل و فرآیند خرید بدون وقفه انجام شود.
جلیلیوند با اشاره به اهمیت توسعه کشت دانههای روغنی گفت: کلزا یکی از محصولات راهبردی بخش کشاورزی است که نقش مهمی در تأمین روغن خوراکی کشور، کاهش وابستگی به واردات و افزایش امنیت غذایی دارد و حمایت از تولیدکنندگان این محصول از اولویتهای وزارت جهاد کشاورزی به شمار میرود.
وی از کشاورزان خواست پس از برداشت، محصول خود را در اسرع وقت به مراکز خرید تحویل دهند تا ضمن حفظ کیفیت محصول، فرآیند خرید و پرداخت مطالبات نیز با سرعت بیشتری انجام شود.