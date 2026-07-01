اختصاص ۷.۲ همت اعتبار برای حمایت از صنایع تبدیلی آسیب دیده در فارس

به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی در این باره اظهار کرد: در پی اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، برخی از واحدهای صنایع تبدیلی بخش کشاورزی با چالش‌های جدی از جمله کاهش دسترسی به مواد اولیه، افت صادرات و افزایش هزینه‌های تولید مواجه شده‌اند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی فارس اعلام کرد: دولت با هدف حمایت از فعالان این حوزه و تولیدکنندگان کالاهای اساسی، این طرح حمایتی را در دستور کار قرار داده است.

بهجت حقیقی با اشاره به عملیاتی شدن این تسهیلات با پیگیری‌های وزارت جهاد کشاورزی و همکاری بانک مرکزی و بانک کشاورزی تصریح کرد: در حال حاضر ۵۵۰ واحد صنایع تبدیلی در استان فارس برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شدند.

وی عنوان کرد: روند معرفی متقاضیان واجد شرایط به بانک کشاورزی همچنان ادامه دارد و هدف نهایی این اقدامات، تقویت تولید و حفظ اشتغال در واحدهای تولیدی است.

این مقام مسئول به نحوه تأمین مالی این طرح‌ها پرداخت و خاطرنشان کرد: تأمین منابع حداکثر از طریق یک‌پنجم تسهیلات مستقیم انجام می‌شود. مابقی منابع نیز از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید و اعتبارات اسنادی تعهدی، مانند اوراق گام و برات الکترونیکی، تأمین خواهد شد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان فارس با بیان اینکه حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی از الزامات اصلی پایداری تولید و تأمین امنیت غذایی کشور است، گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با جدیت تمام در پی تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی و رفع موانع پیش‌روی واحدهای تولیدی خواهد بود.

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