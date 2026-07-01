رئیس سازمان جهادکشاورزی استان خبرداد؛
اختصاص ۷.۲ همت اعتبار برای حمایت از صنایع تبدیلی آسیب دیده در فارس
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان فارس گفت: با توجه به تغییر سیاستهای ارزی، مبلغ ۷.۲ همت اعتبار برای حمایت از ۵۵۰ واحد صنایع تبدیلی آسیبدیده در نظر گرفته شده است. این تسهیلات ویژه که از طریق فرآیند آزادسازی ارز ترجیحی تأمین میشود، با هدف جبران خسارات ناشی از شرایط اقتصادی و جنگی به واحدهای تولیدی اختصاص مییابد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی فارس اعلام کرد: دولت با هدف حمایت از فعالان این حوزه و تولیدکنندگان کالاهای اساسی، این طرح حمایتی را در دستور کار قرار داده است.
بهجت حقیقی با اشاره به عملیاتی شدن این تسهیلات با پیگیریهای وزارت جهاد کشاورزی و همکاری بانک مرکزی و بانک کشاورزی تصریح کرد: در حال حاضر ۵۵۰ واحد صنایع تبدیلی در استان فارس برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شدند.
وی عنوان کرد: روند معرفی متقاضیان واجد شرایط به بانک کشاورزی همچنان ادامه دارد و هدف نهایی این اقدامات، تقویت تولید و حفظ اشتغال در واحدهای تولیدی است.
این مقام مسئول به نحوه تأمین مالی این طرحها پرداخت و خاطرنشان کرد: تأمین منابع حداکثر از طریق یکپنجم تسهیلات مستقیم انجام میشود. مابقی منابع نیز از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید و اعتبارات اسنادی تعهدی، مانند اوراق گام و برات الکترونیکی، تأمین خواهد شد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان فارس با بیان اینکه حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی از الزامات اصلی پایداری تولید و تأمین امنیت غذایی کشور است، گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با جدیت تمام در پی تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی و رفع موانع پیشروی واحدهای تولیدی خواهد بود.