عضو هیئتمدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران خبرداد؛
گسترش اقدامات بازآفرینی شهری در ۲۰ شهرستان فارس
عضو هیئتمدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران از گسترش اقدامات این حوزه در ۲۰ شهرستان استان خبر داد.
مجید روستا با اشاره به عملکرد موفق استان فارس در تأمین قیر رایگان برای پروژههای بازآفرینی شهری افزود: استان فارس در سال ۱۴۰۴ با جذب بیش از ۱۱ هزار تن قیر رایگان برای محلات هدف بازآفرینی شهری، موفق شد رتبه نخست کشور را در این حوزه به دست آورد. این اقدام نقش مهمی در تسریع اجرای پروژههای بهسازی معابر، ارتقای زیرساختهای شهری و بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلات هدف بازآفرینی داشته است.
روستا با اشاره به محورهای این نشست اظهار کرد: در این جلسه موضوعات مرتبط با روند اجرای پروژههای بازآفرینی شهری، گزارش پیشرفت عملکرد شهرستانهای استان، وضعیت نوسازی در بافتهای تاریخی و فرسوده، اجرای بسته تشویقی شهرسازانه مصوب شورایعالی معماری و شهرسازی، روند صدور پروانههای ساختمانی، مطالبات شهرداریها و راهکارهای تسریع در اجرای برنامههای بازآفرینی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
وی افزود: شهرداران شهرهای استان نیز ضمن ارائه گزارش از اقدامات انجامشده، مسائل و چالشهای موجود را مطرح کردند و پیشنهادهای اجرایی و عملیاتی مناسبی برای رفع موانع، تسریع در اجرای پروژههای بازآفرینی شهری و بهرهگیری هرچه بیشتر از ظرفیتهای قانونی ارائه شد.
در پایان این نشست بر استمرار تعامل و همافزایی میان شرکت بازآفرینی شهری ایران، ادارهکل راه و شهرسازی استان فارس، شهرداریها و سایر دستگاههای اجرایی بهمنظور تسریع در نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، احیای بافتهای تاریخی، ارتقای کیفیت محیط شهری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان تأکید شد.