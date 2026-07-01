به گزارش ایلنا، در این بازدید، آخرین اقدامات انجام‌شده در زمینه نوسازی زیرساخت‌ها، آماده‌سازی خطوط تولید، تأمین تجهیزات، برنامه‌های توسعه‌ای، جذب نیروهای متخصص و زمان‌بندی راه‌اندازی مجدد کارخانه تشریح شد و مسئولان از نزدیک در جریان روند احیای این مجموعه صنعتی قرار گرفتند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، با اشاره به جایگاه راهبردی این مجموعه صنعتی گفت: احیای شرکت ITI تنها بازگشت یک واحد تولیدی به چرخه فعالیت نیست، بلکه احیای بخشی از توان علمی، صنعتی و فناوری کشور به شمار می‌رود. این مجموعه از ظرفیت‌های کم‌نظیری در طراحی و تولید تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی برخوردار است و با حضور سرمایه‌گذاران و مدیریت جدید، می‌تواند دوباره به یکی از مراکز پیشرو فناوری‌های پیشرفته کشور تبدیل شود.

مسعود گودرزی، ادامه داد: فعال شدن مجدد این کارخانه، موجب تقویت زنجیره تولید، توسعه فناوری‌های بومی، افزایش ارزش افزوده صنعتی، کاهش وابستگی به واردات تجهیزات مخابراتی و ارتقای جایگاه استان فارس به‌عنوان یکی از قطب‌های صنایع پیشرفته کشور خواهد شد.

در ادامه این بازدید، مدیرکل صمت فارس، با تأکید بر اینکه احیای کارخانه صنایع مخابرات راه دور ایران (ITI) می‌تواند نقطه عطفی در توسعه صنعتی استان باشد، گفت: سرمایه‌گذاری و مدیریت جدید، افق روشنی برای بازگشت این مجموعه بزرگ صنعتی به عرصه تولید، توسعه فناوری‌های نوین و ایجاد اشتغال تخصصی ترسیم کرده است.

کریم مجرب اظهار کرد: کارخانه صنایع مخابرات راه دور ایران یکی از سرمایه‌های ارزشمند صنعتی کشور با سابقه‌ای درخشان در تولید تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی است و احیای دوباره آن می‌تواند نقطه عطفی در توسعه صنعتی استان فارس و کشور باشد.