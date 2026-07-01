روند آمادهسازی و بازگشت کارخانه ITI بررسی شد/بازگشت غول مخابراتی ایران به چرخه تولید
روند آمادهسازی و بازگشت کارخانه صنایع مخابرات راه دور ایران (ITI) به چرخه تولید با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس، نمایندگان نهاد ریاستجمهوری، سرمایهگذاران و مدیران جدید این مجموعه، مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، در این بازدید، آخرین اقدامات انجامشده در زمینه نوسازی زیرساختها، آمادهسازی خطوط تولید، تأمین تجهیزات، برنامههای توسعهای، جذب نیروهای متخصص و زمانبندی راهاندازی مجدد کارخانه تشریح شد و مسئولان از نزدیک در جریان روند احیای این مجموعه صنعتی قرار گرفتند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، با اشاره به جایگاه راهبردی این مجموعه صنعتی گفت: احیای شرکت ITI تنها بازگشت یک واحد تولیدی به چرخه فعالیت نیست، بلکه احیای بخشی از توان علمی، صنعتی و فناوری کشور به شمار میرود. این مجموعه از ظرفیتهای کمنظیری در طراحی و تولید تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی برخوردار است و با حضور سرمایهگذاران و مدیریت جدید، میتواند دوباره به یکی از مراکز پیشرو فناوریهای پیشرفته کشور تبدیل شود.
مسعود گودرزی، ادامه داد: فعال شدن مجدد این کارخانه، موجب تقویت زنجیره تولید، توسعه فناوریهای بومی، افزایش ارزش افزوده صنعتی، کاهش وابستگی به واردات تجهیزات مخابراتی و ارتقای جایگاه استان فارس بهعنوان یکی از قطبهای صنایع پیشرفته کشور خواهد شد.
در ادامه این بازدید، مدیرکل صمت فارس، با تأکید بر اینکه احیای کارخانه صنایع مخابرات راه دور ایران (ITI) میتواند نقطه عطفی در توسعه صنعتی استان باشد، گفت: سرمایهگذاری و مدیریت جدید، افق روشنی برای بازگشت این مجموعه بزرگ صنعتی به عرصه تولید، توسعه فناوریهای نوین و ایجاد اشتغال تخصصی ترسیم کرده است.
کریم مجرب اظهار کرد: کارخانه صنایع مخابرات راه دور ایران یکی از سرمایههای ارزشمند صنعتی کشور با سابقهای درخشان در تولید تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی است و احیای دوباره آن میتواند نقطه عطفی در توسعه صنعتی استان فارس و کشور باشد.
وی افزود: سرمایهگذاری و مدیریت جدید، افق روشنی را پیش روی این مجموعه گشوده است و با تکمیل فرآیند آمادهسازی، شاهد بازگشت ظرفیتهای تولید، توسعه محصولات دانشبنیان، افزایش اشتغال تخصصی و تقویت توان رقابتی صنعت مخابرات کشور خواهیم بود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجموعه مدیریت استان از احیای واحدهای صنعتی دارای مزیت رقابتی حمایت میکنند، تصریح کرد: شرکت ITI به دلیل برخورداری از زیرساختهای فنی، نیروی انسانی متخصص، دانش انباشته و سابقه ارزشمند صنعتی، این ظرفیت را دارد که بار دیگر به یکی از بازیگران اصلی صنعت مخابرات، الکترونیک و فناوریهای پیشرفته کشور تبدیل شود.
در پایان این بازدید، نمایندگان نهاد ریاستجمهوری ضمن ابراز رضایت از روند احیای کارخانه صنایع مخابرات راه دور ایران، بر حمایت دولت از سرمایهگذاریهای تولیدمحور، توسعه صنایع دانشبنیان و فعالسازی واحدهای صنعتی راهبردی تأکید کردند و بازگشت این مجموعه باسابقه به عرصه تولید را گامی مهم در مسیر تحقق جهش تولید، توسعه فناوری، افزایش توان رقابتی صنعت ایران و تقویت اقتصاد ملی دانستند.