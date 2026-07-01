استانداری قزوین در ارزیابی آموزشی وزارت کشور رتبه برتر را کسب کرد
مدیرکل دفتر برنامهریزی، بودجه و تحول اداری استان قزوین عنوان کرد: در ارزیابی عملکرد حوزه آموزش استانداریهای سراسر کشور که از سوی وزارت کشور انجام شد، استانداری قزوین موفق به کسب رتبه برتر شد.
به گزارش ایلنا از قزوین، معصومه رحیمی در این باره عنوان کرد: در ارزیابی عملکرد حوزه آموزش استانداریهای سراسر کشور که از سوی وزارت کشور انجام شد، استانداری قزوین موفق به کسب رتبه برتر شد.
وی با اشاره به اهمیت توسعه سرمایه انسانی در نظام اداری، اظهار داشت: ارتقای کیفیت آموزش کارکنان، یکی از ارکان اصلی تحول اداری و افزایش بهرهوری در دستگاههای اجرایی است و تلاش کردهایم با اجرای برنامههای آموزشی هدفمند، نیازمحور و کاربردی، زمینه توانمندسازی کارکنان را فراهم کنیم.
مدیرکل دفتر برنامهریزی، بودجه و تحول اداری استانداری قزوین افزود: در سال گذشته، با اجرای طرح تحول آموزش کارکنان، برگزاری دورههای تخصصی در حوزههایی همچون هوش مصنوعی، آموزشهای بدو خدمت، توانمندسازی مدیران و کارشناسان، آموزش عوامل اجرایی انتخابات و توسعه آموزشهای مهارتی، گامهای مؤثری در راستای ارتقای دانش و مهارت سرمایه انسانی استان برداشته شده است.
گفتنی است ارزیابی حوزه آموزش استانداریها از سوی وزارت کشور بر اساس شاخصهایی نظیر برنامهریزی آموزشی، میزان سرانه آموزش، میزان تحقق برنامههای آموزشی و تعداد دوره های آموزشی انجام میشود و استانداری قزوین در این ارزیابی موفق به کسب رتبه برتر کشور شده است.