۳ ساعت تلاش برای انتقال پیکر فرد جانباخته در ارتفاعات روستای شاه صالح

به گزارش ایلنا، سجاد امیرزاده گفت: ساعت ۱۹:۱۵ سه‌شنبه ۹ تیرماه، گزارشی مبنی‌بر پیدا شدن پیکر بی‌جان مردی در ارتفاعات کوه‌های روستای شاه‌صالح به هلال‌احمر اعلام شد.

‌وی افزود: بلافاصله یک تیم از نجاتگران هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند که پس از ۳ ساعت پیمایش و عبور از مسیرهای صعب العبور، به پیکر فرد جانباخته دسترسی پیدا کردند.

امیرزاده تصریح کرد: نجاتگران پس از دسترسی به جان‌باخته، پیکر فرد را به دامنه کوه انتقال و تحویل عوامل نیروی انتظامی دادند.





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