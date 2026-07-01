۳ ساعت تلاش برای انتقال پیکر فرد جانباخته در ارتفاعات روستای شاه صالح
رئیس جمعیت هلالاحمر کوهچنار از تلاش ۳ ساعته نجاتگران برای دسترسی و انتقال پیکر فرد جانباخته از ارتفاعات روستای شاهصالح خبر داد.
به گزارش ایلنا، سجاد امیرزاده گفت: ساعت ۱۹:۱۵ سهشنبه ۹ تیرماه، گزارشی مبنیبر پیدا شدن پیکر بیجان مردی در ارتفاعات کوههای روستای شاهصالح به هلالاحمر اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله یک تیم از نجاتگران هلالاحمر به محل حادثه اعزام شدند که پس از ۳ ساعت پیمایش و عبور از مسیرهای صعب العبور، به پیکر فرد جانباخته دسترسی پیدا کردند.
امیرزاده تصریح کرد: نجاتگران پس از دسترسی به جانباخته، پیکر فرد را به دامنه کوه انتقال و تحویل عوامل نیروی انتظامی دادند.