به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، محمد امیدفر، با بیان اینکه برای آگاهی مردم از این شرایط و انجام اقدامات پیشگیرانه هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده است، افزود: این شرایط جوی موجب افزایش ابر، غرش آذرخش و در برخی مناطق مستعد بارش تگرگ می شود.

وی اظهار کرد: با توجه به شرایط فصلی و محلی احتمال تشدید ناپایداری ها به ویژه از شنبه تا دوشنبه، جاری شدن رواناب، سیلابی شدن رودخانه ها، وزش باد گاهی به نسبت شدید و خسارت به سازه های سبک، تابلوهای تبلیغاتی و سقف گلخانه ها وجود دارد.

رییس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه از نظر دمایی هوای استان تا اوایل هفته به تدریج افزایش می یابد، گفت: در ۲۴ ساعت گذشته چاراویماق با حداقل دمای ۱۱ درجه سانتی گراد خنک ترین و میانه با حداکثر دمای ۳۵ درجه گرمترین شهرهای استان بودند.

امیدفر، ادامه داد: دمای تبریز در این بازه زمانی در خنک ترین زمان به ۲۰ درجه و در گرمترین زمان به ۳۲ درجه سانتی گراد رسید و دمای فعلی (۸:۴۵) این شهر ۲۰ درجه گزارش شده که نسبت به روز گذشته در همین ساعت تغییری نکرده است.

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