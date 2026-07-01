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هشدار رگبار باران و آبگرفتگی معابر در نواحی شمالی و شرقی آذربایجان‌شرقی

هشدار رگبار باران و آبگرفتگی معابر در نواحی شمالی و شرقی آذربایجان‌شرقی
کد خبر : 1807057
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رییس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: با توجه به گذر متناوب امواج تراز میانی جو طی امروز تا اواسط هفته آینده، رگبار باران و آبگرفتگی معابر در نواحی شمالی و شرقی استان دور از انتظار نیست.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، محمد امیدفر، با بیان اینکه برای آگاهی مردم از این شرایط و انجام اقدامات پیشگیرانه هشدار هواشناسی سطح زرد صادر شده است، افزود: این شرایط جوی موجب افزایش ابر، غرش آذرخش و در برخی مناطق مستعد بارش تگرگ می شود.

وی اظهار کرد: با توجه به شرایط فصلی و محلی احتمال تشدید ناپایداری ها به ویژه از شنبه تا دوشنبه، جاری شدن رواناب، سیلابی شدن رودخانه ها، وزش باد گاهی به نسبت شدید و خسارت به سازه های سبک، تابلوهای تبلیغاتی و سقف گلخانه ها وجود دارد.

رییس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه از نظر دمایی هوای استان تا اوایل هفته به تدریج افزایش می یابد، گفت: در ۲۴ ساعت گذشته چاراویماق با حداقل دمای ۱۱ درجه سانتی گراد خنک ترین و میانه با حداکثر دمای ۳۵ درجه گرمترین شهرهای استان بودند.

امیدفر، ادامه داد: دمای تبریز در این بازه زمانی در خنک ترین زمان به ۲۰ درجه و در گرمترین زمان به ۳۲ درجه سانتی گراد رسید و دمای فعلی (۸:۴۵) این شهر ۲۰ درجه گزارش شده که نسبت به روز گذشته در همین ساعت تغییری نکرده است.

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