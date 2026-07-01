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تعطیلی تمامی موزه‌ها و اماکن تاریخی‌فرهنگی فارس در ۱۵ تیرماه

تعطیلی تمامی موزه‌ها و اماکن تاریخی‌فرهنگی فارس در ۱۵ تیرماه
کد خبر : 1807052
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سرپرست اداره روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس، اعلام کرد: تمامی اماکن تاریخی‌فرهنگی و موزه‌های تحت نظارت این اداره‌کل در روز دوشنبه ۱۵ تیرماه، به مناسبت مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، تعطیلی خواهند بود.

به گزارش ایلنا، فرزاد زارع، در تشریح این تصمیم تصریح کرد: این اقدام در راستای ابلاغیه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و همزمان با تعطیلی سراسری در سطح کشور برای حضور در این آیین باشکوه صورت گرفته است.

سرپرست روابط عمومی میراث‌فرهنگی فارس با اشاره به گستره این تعطیلی، خاطرنشان کرد: تمامی آثار شاخص و موزه‌های استان از جمله آرامگاه‌های حافظ و سعدی، ارگ کریم‌خانی، مجموعه‌های جهانی تخت‌جمشید و پاسارگاد، آثار باستانی نقش رستم و نقش رجب، کاخ اردشیر فیروزآباد و همچنین موزه‌های هفت تنان، پارس و گرمابه وکیل در این تاریخ تعطیل خواهند بود.

وی تاکید کرد: این تعطیلی در راستای تسهیل در حضور مدیران، کارکنان و مردم در مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب و تجدید میثاق با آرمان‌های ایشان در نظر گرفته شده است.

 

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