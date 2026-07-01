به گزارش ایلنا، فرزاد زارع، در تشریح این تصمیم تصریح کرد: این اقدام در راستای ابلاغیه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و همزمان با تعطیلی سراسری در سطح کشور برای حضور در این آیین باشکوه صورت گرفته است.

سرپرست روابط عمومی میراث‌فرهنگی فارس با اشاره به گستره این تعطیلی، خاطرنشان کرد: تمامی آثار شاخص و موزه‌های استان از جمله آرامگاه‌های حافظ و سعدی، ارگ کریم‌خانی، مجموعه‌های جهانی تخت‌جمشید و پاسارگاد، آثار باستانی نقش رستم و نقش رجب، کاخ اردشیر فیروزآباد و همچنین موزه‌های هفت تنان، پارس و گرمابه وکیل در این تاریخ تعطیل خواهند بود.

وی تاکید کرد: این تعطیلی در راستای تسهیل در حضور مدیران، کارکنان و مردم در مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب و تجدید میثاق با آرمان‌های ایشان در نظر گرفته شده است.

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