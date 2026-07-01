طرح جایگزینی بنزین با گاز طبیعی در اردبیل با جدیت تمام در حال اجرا است
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل گفت: طرح جایگزینی بنزین با گاز طبیعی فشرده ( سی ان جی) بر اساس سیاست های دولت با محوریت کاهش آلودگی و مصرف سوخت پاک در استان اردبیل با جدیت تمام در حال اجرا است.
به گزارش ایلنا، میر داود سیدی مدیر منطقه از راه اندازی و اجرای موفق طرح جایگزینی بنزین با گاز طبیعی فشرده ( سی ان جی) در استان اردبیل خبر داد و اظهار کرد: این طرح بر اساس سیاست های دولت با محوریت کاهش آلودگی و تقویت استفاده از منابع انرژی پاک در دستور کار این شرکت قرار دارد و با جدیت تمام در حال اجرا است.
سیدی بیان کرد: این طرح به عنوان بخشی از سیاست های ملی دولت برای مدیریت پایدار منابع انرژی و حفاظت از محیط زیست در سطح کشور اجرا می شود.
مدیر منطقه اردبیل با اشاره به اهمیت توسعه صنعت سی ان جی به عنوان سوخت جایگزین و به تبع آن کاهش مصرف بنزین و نتایج مطلوب آن در رشد اقتصادی، کاهش آلایندههای زیست محیطی و همچنین ارتقای سلامت جامعه گفت: با احتساب میزان مصرف سوخت سی ان جی " در جریان سه ماهه گذشته از سال جاری در استان اردبیل، جایگزینی بنزین با سوخت پاک "سی ان جی"، 18 درصد بوده است.
سیدی خاطر نشان کرد: استان اردبیل با 70 جایگاه فعال سی ان جی، آماده ارائه خدمات سوخترسانی به شهروندان است.