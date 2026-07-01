خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طرح جایگزینی بنزین با گاز طبیعی در اردبیل با جدیت تمام در حال اجرا است

طرح جایگزینی بنزین با گاز طبیعی در اردبیل با جدیت تمام در حال اجرا است
کد خبر : 1806997
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل گفت: طرح جایگزینی بنزین با گاز طبیعی فشرده ( سی ان جی) بر اساس سیاست های دولت با محوریت کاهش آلودگی و مصرف سوخت پاک در استان اردبیل با جدیت تمام در حال اجرا است.

به گزارش ایلنا، میر داود سیدی مدیر منطقه از راه اندازی و اجرای موفق طرح جایگزینی بنزین با گاز طبیعی فشرده ( سی ان جی) در استان اردبیل خبر داد و اظهار کرد: این طرح بر اساس سیاست های دولت با محوریت کاهش آلودگی و تقویت استفاده از منابع انرژی پاک در دستور کار این شرکت قرار دارد و با جدیت تمام در حال اجرا است.

سیدی بیان کرد: این طرح به عنوان بخشی از سیاست های ملی دولت برای مدیریت پایدار منابع انرژی و حفاظت از محیط زیست در سطح کشور اجرا می شود.

مدیر منطقه اردبیل با اشاره به اهمیت توسعه صنعت سی‌ ان‌ جی به عنوان سوخت جایگزین و به تبع آن کاهش مصرف بنزین و نتایج مطلوب آن در رشد اقتصادی، کاهش آلاینده‌های زیست محیطی و همچنین ارتقای سلامت جامعه گفت: با احتساب میزان مصرف سوخت سی ان جی "  در جریان سه ماهه گذشته از سال جاری در استان اردبیل، جایگزینی بنزین با سوخت پاک   "سی ان جی"، 18 درصد بوده است.

سیدی خاطر نشان کرد: استان اردبیل با 70 جایگاه فعال سی‌ ان‌ جی، آماده ارائه خدمات سوخت‌رسانی به شهروندان است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی