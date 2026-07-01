به گزارش ایلنا از خوزستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اعلام رفع محدودیت‌های صادراتی برخی محصولات کشاورزی از جمله خرما، ماهی و گوجه‌فرنگی، این اقدام را حاصل پیگیری‌های مستمر و تعامل با اتاق بازرگانی اهواز و بخش خصوصی عنوان کرد.

سید جواد سلطانی کاظمی گفت: صادرات این محصولات بار دیگر در جریان قرار گرفته است.

وی همچنین با اشاره به افزایش حدود ۳۰ درصدی تولید ذرت در کشت‌های بهاره و تابستانه استان، از پیگیری برای اخذ مجوز صادرات ۳۰۰ هزار تن ذرت مازاد به عراق خبر داد و تأکید کرد: این اقدام با هدف مدیریت عرضه و حفظ تعادل بازار داخلی انجام می‌شود.

سلطانی‌کاظمی با بیان اینکه ذرت علاوه بر ظرفیت صادراتی، نقش مهمی در تأمین خوراک دام دارد، بر ضرورت حفظ تعادل قیمت این محصول تأکید کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان همچنین توسعه زیرساخت‌های صادراتی، ایجاد پایانه‌های تخصصی در مرزها، کاهش هزینه‌های لجستیکی و سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی و واحدهای فرآوری در بازار عراق را از مهم‌ترین راهکارهای حفظ و توسعه بازارهای صادراتی محصولات کشاورزی استان برشمرد.

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