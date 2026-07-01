ضرورت حمایت قاطع از دامپزشکی/جایگاه دامپزشکی به لحاظ ارتباط با سلامت عمومی جامعه بسیار مهم است

به گزارش ایلنا، جلال آفاقی با بیان اینکه مسئولیت خطیر دستگاه قضایی صیانت از امنیت عمومی و دفاع از حقوق عامه است لزوم ارتباط دستگاههای اجرائی با دستگاه قضایی را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به فرمایش رهبر شهید انقلاب که دستگاه قضایی نبض دستگاه های اجرائی است، اظهار کرد: مدیری موفق است که از این ظرفیت بین بخشی استفاده کند.

دادستان اردبیل ضمن تشکر ازحضور سرپرست اداره کل دامپزشکی استان و هیئت همراه خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی علی الخصوص دادستانی به عنوان مدعی العموم حمایت کامل خود را از دامپزشکی اعلام و هر گونه اقدامی که لازمه اش سلامتی مردم است انجام می دهد.

فرزاد جامعی سرپرست اداره کل دامپزشکی استان گزارشی از گستره فعالیت های دامپزشکی در حوزه های مختلف در راستای تضمین سلامت و ارتقاء بهداشت عمومی جامعه و تامین امنیت غذایی ارائه کرد.

این مقام مسئول دامپزشکی استان ضمن تشکر از اشرافیت کامل دادستان به حوزه دامپزشکی و همراهی دلسوزانه و تعامل سازنده تشکیلات قضائی به بیان برخی دغدغه ها و چالش های حوزه فعالیت دامپزشکی بعنوان یک دستگاه فنی و تخصصی سلامت محور پرداخت و خواستار حمایت همه جانبه دستگاه قضایی در راستای حل مشکلات و خدمات رسانی مطلوب به مردم شد.

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