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دستگیری سارق ساختمان نیمه کاره در سرعین

دستگیری سارق ساختمان نیمه کاره در سرعین
کد خبر : 1806980
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فرمانده انتظامی شهرستان سرعین از دستگیری سارق ساختمان نیمه کاره در عملیات ماموران کلانتری ۱۱ دانش این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیدصابر ابراهیمی با اعلام این خبر اظهار کرد: درپی دریافت چند گزارش مبنی بر  سرقت ساختمان نیمه کاره در شهرستان "سرعین" بررسی موضوع باهدف شناسایی سارق یا سارقان و کشف سرقت ها در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با انجام تحقیقات میدانی و اقدامات پلیسی، سارقی در این خصوص  شناسایی و با تلاش ماموران  کلانتری۱۱ "دانش"  در شهرک"کارشناسان" شهرستان سرعین دستگیر شد.

سرهنگ ابراهیمی با اشاره به اینکه سارق ۱۸ فقره سرقت ساختمان نیمه کاره  اعتراف نموده گفت:ارزش اموال کشف شده از سارق حدود یک میلیارد ریال بوده و سارق با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی گردید.

فرمانده انتظامی شهرستان سرعین خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه فعالیت توسط افراد مشکوک مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.

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