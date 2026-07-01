به گزارش ایلنا، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران از شتاب اجرای طرح‌های توسعه و ارتقای تأسیسات فاضلاب در شهرهای مختلف استان خبر داد و گفت: پروژه‌های مهمی در شهرهای بابل، بابلسر، نوشهر، چالوس، گلوگاه، بهشهر، رویان، ایزدشهر و فریدونکنار در دست اجرا یا آماده آغاز عملیات هستند.

بهزاد برارزاده با اشاره به آغاز احداث خط دوم جریان مدول اول تصفیه‌خانه فاضلاب بابل و تکمیل و ارتقای تصفیه‌خانه بابلسر اظهار داشت: در صورت تأمین اعتبارات مورد نیاز، فاز مایع این پروژه‌ها تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی همچنین از بهره‌برداری مدول دوم تصفیه‌خانه فاضلاب نوشهر و چالوس و افزایش جمعیت تحت پوشش این تأسیسات از ۶۵ هزار نفر به ۱۱۵ هزار نفر خبر داد و افزود: عملیات ارتقای ظرفیت مدول اول این تصفیه‌خانه نیز آغاز شده است.

برارزاده با اشاره به تملک بیش از ۲۸ هکتار زمین برای احداث تصفیه‌خانه‌های جدید و آغاز پروژه گلوگاه، گفت: طرح‌های فاضلاب رویان، ایزدشهر، فریدونکنار و بهشهر نیز در مرحله انتخاب پیمانکار قرار دارند و به‌زودی وارد فاز اجرایی می‌شوند. همچنین مجوز ماده ۲۳ طرح فاضلاب جویبار پس از یک دهه پیگیری اخذ شده و پروژه‌های فاضلاب طرح نهضت ملی مسکن در چند شهر استان نیز با پیشرفت مناسب در حال اجراست.

انتهای پیام/