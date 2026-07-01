یک کوهنورد در اشترانکوه لرستان جان باخت

به گزارش ایلنا، غلامرضا علی‌محمدی روز چهارشنبه بیان کرد: در پی گزارش دریافت‌شده مبنی بر بروز حادثه برای یک کوهنورد از مجموع چهار کوهنورد در مسیر دره بیدستانه منتهی به گرده‌ماهی قله سنبران ارتفاعات اشترانکوه، ۲تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات کوهستان جمعیت هلال‌احمر شهرستان ازنا با ظرفیت ۱۱ نفر به محل اعزام شدند.

وی اظهار داشت: نیروهای عملیاتی پس از دسترسی به مصدوم با توجه به ایست قلبی وی بلافاصله عملیات احیای قلبی ریوی (CPR) را آغاز کردند و تمامی اقدامات تخصصی امدادی را تا حد امکان انجام دادند اما با وجود تلاش‌های صورت گرفته، احیا موفقیت‌آمیز نبود و وی جان خود را از دست داد.

وی ادامه داد: عملیات امدادی پس از انجام اقدامات لازم و هماهنگی با مراجع ذی‌صلاح به پایان رسید و پیکر «حاج حسین ساکی» اهل دورود و پیشکسوت رشته‌های کشتی و کوهنوردی به ۱۱ کیلومتر پایین تر از محل حادثه منتقل و تحویل نیروی انتظامی و شهرداری شد.

علی محمدی اظهار داشت: از تمامی کوهنوردان و طبیعت‌گردان تقاضا می شود پیش از صعود، آمادگی جسمانی، تجهیزات استاندارد، شرایط جوی و اصول ایمنی را به‌طور کامل مدنظر قرار دهند.

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