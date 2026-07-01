یک مأمور انتظامی در حمله مسلحانه در سیب و سوران به شهادت رسید

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان، ساعتی قبل افرادی مسلح به سمت مأمور انتظامی اهل سنت و از قوم بلوچ که در حال عزیمت به محل کار بود با سلاح گرم تیراندازی که متأسفانه ستوانسوم "محمد پلنگی" به درجه رفیع شهادت نائل شد.

این مرکز ادامه افزود: تلاش برای دستگیری عاملان این سوء قصد ادامه دارد و اخبار تکمیلی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

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