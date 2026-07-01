به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، سید مصطفی جعفری با اشاره به ضرورت ثبت و روایت حضور باشکوه مردم در آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید اظهار کرد: «امام شهید، روح بلندش را به ملکوت سپرد و ما ماندیم با اندوهی بزرگ؛ اما به رسم رضا بر تقدیر، باید برخاست.»

جعفری افزود: «اکنون با حضوری باشکوه، او را تا منزل ابدی بدرقه می‌کنیم و با جانشین شایسته‌اش، آیت‌الله العظمی سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، بیعتی دوباره می‌بندیم.»

رئیس خانه مطبوعات استان قزوین تصریح کرد: در راستای مستندسازی و پوشش گسترده و شایسته تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و همچنین حضور باشکوه مردم شریف استان قزوین در این رویداد تاریخی، پویش استانی «#باید_برخاست» ویژه اصحاب رسانه، خبرنگاران، عکاسان و فعالان فضای مجازی راه‌اندازی شده است.

وی از تمامی فعالان عرصه رسانه دعوت کرد تا روایتگر این حماسه مردمی و جلوه‌های باشکوه عشق، وفاداری و همبستگی مردم ولایت‌مدار استان قزوین باشند.

رئیس خانه مطبوعات استان یادآور شد: این پویش شامل روایت‌سازی، مستندسازی و پوشش رسانه‌ای بوده و آثار ارسالی می‌تواند در قالب یادداشت، گزارش خبری، مصاحبه، عکس، کلیپ موبایلی، مستند و پادکست ارائه شود.

وی ادامه داد: بر اساس اعلام دبیرخانه پویش، آثار باید اختصاصی و مرتبط با پوشش مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید بوده و پیش از ارسال، در کانال‌ها و سایت‌های رسمی منتشر شده باشند.

جعفری یادآور شد: زمان اجرای پویش از ۱۳ تا ۱۸ تیرماه تعیین شده و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را حداکثر تا ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ از طریق پیام‌رسان ایتا به شماره ۰۹۱۹۶۸۱۵۷۰۳ یا شناسه @Tel09106815703 ارسال کنند.

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