جلسه ستاد پشتیبانی مراسم تشییع و تدفین در فرمانداری شیراز برگزار شد؛
فرماندار شیراز: حفظ انسجام ملی، مهمترین سرمایه کشور است/ همه ظرفیتهای شیراز برای برگزاری باشکوه مراسم بسیج میشود
فرماندار شهرستان شیراز، در جلسه ستاد پشتیبانی مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید، بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، همدلی میان مردم و مسئولان و بهرهگیری از همه ظرفیتهای شهرستان برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم تأکید کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان شیراز، جلسه ستاد پشتیبانی مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید صبح امروز به ریاست سید علاءالدین کراماتی، فرماندار شهرستان شیراز، در محل فرمانداری برگزار شد. در این نشست، آخرین برنامهریزیها برای پشتیبانی از مراسم، نحوه حضور مردم، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، بررسی چالشهای احتمالی و اتخاذ راهکارهای لازم برای اجرای هرچه مطلوبتر این مراسم مورد بررسی قرار گرفت.
سید علاءالدین کراماتی، رئیس ستاد پشتیبانی مراسم تشییع و تدفین، در ابتدای این نشست با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و نیز شهادت حضرت آیتالله امام خامنهای(ره)، اظهار داشت: «ایستادگی و استقامت رهبر شهید انقلاب اسلامی حتی در واپسین لحظات حیات، نمادی از مقاومت در برابر استکبار جهانی بود و این روحیه، الگویی ماندگار برای ملت ایران و آزادگان جهان خواهد ماند.»
وی با اشاره به فرارسیدن هفتم تیر، سالروز شهادت آیتالله شهید بهشتی و یارانش، افزود: «شهید بهشتی نمونهای برجسته از مظلومیت، اخلاص و خدمت صادقانه به انقلاب اسلامی بود و همانگونه که رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردهاند، شخصیتهای مؤمن و انقلابی همواره آماج دشمنی بدخواهان قرار داشتهاند.»
فرماندار شیراز با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی نقش مهمی در تقویت روحیه خودباوری و عزت ملی ایفا کرد، گفت: «بخش مهمی از پیشرفتها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در عرصههای مختلف، حاصل هدایتها، سیاستگذاریها و استقامت آن شخصیت اثرگذار بوده است.»
کراماتی با تأکید بر ضرورت هماهنگی کامل میان دستگاههای اجرایی شهرستان، اظهار داشت: «تمامی ظرفیتهای شهرستان شیراز باید با برنامهریزی دقیق، همدلی و روحیه جهادی برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید به کار گرفته شود تا این مراسم در شأن جایگاه والای ایشان و احساسات مردم برگزار شود.»
وی با اشاره به اهمیت همبستگی ملی در شرایط حساس، تصریح کرد: «ملت ایران در مقاطع مختلف تاریخی نشان داده است که در دفاع از هویت، استقلال و تمامیت ارضی کشور، یکپارچه و متحد عمل میکند و این انسجام، مهمترین پشتوانه اقتدار جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود.»
فرماندار شیراز، وحدت و همدلی را مهمترین عامل خنثیسازی توطئههای دشمنان دانست و افزود: «تجربه تاریخی ثابت کرده است که هرگاه ارکان کشور با انسجام و همدلی در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند، دشمنان در دستیابی به اهداف خود ناکام ماندهاند؛ از اینرو حفظ وحدت و پرهیز از هرگونه اختلاف، ضرورتی راهبردی برای صیانت از منافع ملی است.»
کراماتی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ جایگاه و اقتدار ارکان نظام جمهوری اسلامی، خاطرنشان کرد: «همه مسئولان در هر جایگاه و مسئولیتی، وظیفه دارند با تقویت همدلی، انسجام و همکاری، زمینه خدمت هرچه بهتر به مردم را فراهم کنند. امروز بیش از هر زمان دیگری حفظ وفاق ملی، پاسداشت مجاهدتها و فداکاریهای رهبر شهید انقلاب اسلامی و استمرار مسیر خدمت و همبستگی ورتی انکارناپذیر برای آینده کشور است.