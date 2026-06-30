فرش دستباف نمادی از فرهنگ، هنر و تاریخ است / برندسازی و تضمین خرید از بافندگان فرش در دستور کار است

به گزارش ایلنا ازرشت،امروز تیمور پورحیدری مدیر کل صمت گیلان در آئین تجلیل از هنرمندان فرش دستبافت استان گیلان که با مشارکت گالری یزدان در محل عمارت کلاه فرنگی پارک شهر رشت برگزار شده بود، فرش دستباف، را سفیر فرهنگی کشور عنوان کرد و گفت: امروز فرش دستباف، با فاصله زیاد از سایر مشاغل، پرچمدار اشتغال خانگی است.

وی افزود: فرش دستباف نه تنها یک کالای تجاری، بلکه نمادی از فرهنگ، هنر و تاریخ ایران است ، و زمانی که فرش این کشور را به دیگر کشورها صادر میشود یعنی فرهنگ غنی ایران را صادر می کنیم.

پورحیدری هنر صنعت فرش دستباف را میراثی گرانبها خواند و تاکید کرد: فرش دستباف ایرانی، تنها یک زیرانداز نیست؛ بلکه یک اثر هنری است که با عشق، صبر و مهارت بافته می‌شود. هر گره آن، داستانی از فرهنگ و هنر این سرزمین را روایت می‌کند.

لزوم انتقال هنر فرش دستباف به نسل های آینده



مدیرکل صمت گیلان از لزوم انتقال این هنر به نسل های آینده سخن گفت و افزود: این هنر، نه تنها یک صنعت درآمدزا، بلکه یک میراث گرانبها است که باید آن را حفظ و به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

وی با اشاره به شناسنامه دار کردن فرش گیلان با هویت و اصالت فرش در سال گذشته تصریح کرد: هدف و محور برنامه امسال ما برندسازی فرش گیلان است.

این مسئول گفت: کارآفرینی در هنر صنعت فرش دستباف، فرآیند خلق ارزش از خلاقیت است. بنابراین صاحبان کارگاه های فرش که شرکت تشکیل داده اند باید برای جا انداختن برند های مختص فرش گیلان برنامه ریزی و تلاش کنند .

برند یزدان، شایسته تقدیر و تحسین

وی افزود: سالها پیش از نقش سوسن چهل چراغ استفاده شد تا نقشی اختصاصی برای گیلان باشد ولی این کافی نبود باید برای اسم و رسم برند فرش گیلانی، به صورت خلاقانه و حرفه ای توسط افراد توانمند مالی حوزه فرش اقدام کرد.

پورحیدری برند یزدان، را بعنوان یکی از حامیان بافندگان فرش، شایسته تقدیر و تحسین دانست و اذعان کرد: این برند که اقدام به خرید تضمینی، فرش های گیلانی می کند و پشتیبانی و برندسازی را تا پایان کار فرش انجام می دهد. دیگران هم می توانند اقدام برندسازی همانند ایشان را انجام دهند.

مدیر کل صمت گیلان با اشاره به پیشینه ابریشم خاطرنشان کرد: شایسته است تا کارگاه های موجود در استان را با مشوق های دولتی به سمت تولید فرشهای تمام ابریشم سوق داده شود.

کارآفرین تولید فرش دستباف بتواند خلاقیت خود را تبدیل به یک کالا یا خدمت با ارزش کند که مورد پسند بازار با در نظر گرفتن جنبه هنری و اصالت در این هنر باشد . که الحمدا… این درحال انجام است و برند سازی و تبلیغات هم حتما باید در کنارش انجام شود تا فرش گیلانی در اذهان مخاطبین نقش ببندد.

مشاغل خانگی یک راه حل موثر برای ایجاد اشتغال و درآمدزایی

پورحیدری در ادامه سخنان خود از اهمیت مشاغل خانگی در حوزه فرش دستباف سخن گفت و اذعان کرد: در دنیای امروز، مشاغل خانگی به عنوان یک راه حل موثر برای ایجاد اشتغال و درآمدزایی، به ویژه برای بانوان، مورد توجه قرار گرفته‌ است . صنعت فرش دستباف، به دلیل ماهیت خود، یکی از بهترین زمینه‌ها برای مشاغل خانگی است. این مشاغل مزایای بسیاری دارند، از جمله ایجاد فرصت شغلی برای بانوان، تعادل بین کار و زندگی،حفظ میراث فرهنگی، توسعه اقتصادی محلی، استفاده از ظرفیت‌های بومی اشاره داشت.

وی در ادامه فرش بافی، را بیشتر یک هنر زنانه خواند و تاکید کرد: این هنر امکان اشتغال و کسب درآمد را برای بانوان در محیط خانه فراهم می‌کند. مشاغل خانگی به افراد این امکان را می‌دهند که بین مسئولیت‌های خانوادگی و کار، تعادل ایجاد کنند. همچنین با حمایت از مشاغل خانگی در حوزه فرش دستباف، ما به حفظ و انتقال این هنر اصیل به نسل‌های آینده کمک می‌کنیم.

پورحیدری در خصوص چالش‌ها و راهکارهای حل مشکلات و موانع در توسعه فرش دستباف تاکید کرد: در کنار مزایای فراوان، صنعت فرش دستباف با چالش‌هایی نیز روبرو است، از آن جمله می توان به رقابت با فرش‌های ماشینی، کاهش تقاضا در بازارهای جهانی،تحریم‌ها و تغییر سلیقه مصرف‌کنندگان، مشکلات بازاریابی و فروش،کمبود مواد اولیه باکیفیت اشاره داشت.

گفتنی در پایان مراسم تعدادی از بانوان فرش باف هنرمند گیلانی و حامی خرید تضمینی فرش های بافندگان فرش، خانم یسنا زحمتکش مورد تقدیر قرار گرفتند.

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