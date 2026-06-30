به گزارش ایلنا از رشت، هادی حقشناس امروز (سهشنبه) در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار بالای جانباختگان حوادث رانندگی در کشور اظهار کرد: بر اساس آمار منتشرشده، سال گذشته ۱۹ هزار و ۵۴۰ نفر در جادههای کشور جان خود را از دست دادند؛ آماری که بهخوبی نشان میدهد برای کاهش تلفات جادهای باید از هر راهکار مؤثر و کارشناسیشده استقبال کرد.
وی با بیان اینکه بخش مهمی از این حوادث ناشی از وضعیت راهها، خطای انسانی و کیفیت خودروهاست، افزود: هر اقدامی که بتواند ایمنی سفرها را افزایش دهد و جان مردم را حفظ کند، باید در اولویت تصمیمگیری قرار گیرد.
خودروهای پلاک مناطق آزاد، قانونی وارد کشور شدهاند
استاندار گیلان با اشاره به مباحث مطرحشده درباره تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد گفت: خودرویی که بهصورت رسمی وارد کشور شده، تمامی مراحل قانونی را طی کرده، برای آن اسناد ورود صادر شده، پلاک رسمی دریافت کرده و در سامانههای دستگاههای مسئول ثبت شده است، به هیچ عنوان کالای قاچاق محسوب نمیشود.
حقشناس تصریح کرد: قاچاق به کالایی اطلاق میشود که بهصورت پنهانی وارد کشور شده باشد، اظهار گمرکی نداشته یا بدون دریافت مجوزهای قانونی وارد چرخه مصرف شده باشد؛ در حالی که خودروهای پلاک مناطق آزاد بهصورت رسمی وارد شدهاند، تمامی فرآیندهای قانونی ورود و شمارهگذاری آنها انجام شده و حقوق و عوارض قانونی دولت نیز در قبال آنها پرداخت شده است؛ بنابراین اطلاق عنوان قاچاق به این خودروها هیچ مبنای حقوقی ندارد.
پیگیری رسمی استانداری برای صیانت از حقوق مردم
وی با اشاره به نامه رسمی خود به دبیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: این موضوع از منظر حقوقی و کارشناسی به مراجع ذیربط منعکس شده است؛ زیرا زمانی که تمامی دستگاههای مسئول از ورود یک کالا اطلاع دارند، برای آن مجوز، سند ورود و پلاک صادر شده و استفاده از آن نیز در چارچوب قانون انجام میشود، نمیتوان آن را کالای قاچاق دانست.
استاندار گیلان تأکید کرد: مبنای این پیگیری، دفاع از اجرای صحیح قانون و صیانت از حقوق مردم است و تصمیمگیری درباره خودروهای مناطق آزاد باید بر اساس منافع عمومی و آثار آن بر اقتصاد، ایمنی و رفاه جامعه صورت گیرد.
ارتقای کیفیت ناوگان، کاهش مصرف سوخت و حفظ جان مردم
حقشناس با تأکید بر مزایای استفاده از خودروهای پلاک مناطق آزاد اظهار کرد: ارتقای کیفیت ناوگان حملونقل، کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا، افزایش ایمنی خودروها، کاهش قیمت خودرو و در نهایت کاهش تلفات ناشی از تصادفات جادهای از مهمترین دستاوردهای این رویکرد است.
وی با انتقاد از برخی مخالفتها نسبت به تردد این خودروها در برخی استانها گفت: اگر مخالفتی با این موضوع وجود دارد، باید دلایل آن بهصورت شفاف و کارشناسی بیان شود؛ زیرا منافع این تصمیم برای مردم روشن است و این احتمال وجود دارد که برخی منافع و ملاحظات خاص با اجرای چنین تصمیماتی دچار آسیب شوند.
تاکنون هیچ ابلاغیه جدیدی به گیلان ارسال نشده است
استاندار گیلان در پایان با اشاره به آخرین وضعیت این موضوع در استان خاطرنشان کرد: آنچه تاکنون به استانداری گیلان ابلاغ شده، استمرار شرایط فعلی است و هیچ ابلاغیه جدیدی مبنی بر ایجاد محدودیت یا ممنوعیت تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد برای استان دریافت نکردهایم. در صورت هرگونه ابلاغ رسمی نیز مطابق روال قانونی، اطلاعرسانی لازم به مردم انجام خواهد شد.
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