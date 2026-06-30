به گزارش ایلنا، ژیلا میرمرادزهی صبح دوشنبه در حاشیه بازدید از روستاهای همجوار معدن طلای تفتان، با اشاره به رویکرد استاندار سیستان و بلوچستان مبنی بر هم‌زمانی توسعه اقتصادی و اجتماعی اظهار کرد: در این بازدید، مسائل و مطالبات زنان و خانواده‌های ساکن مناطق پیرامونی معدن از نزدیک بررسی شد.

وی افزود: در جریان این سفر، نشستی مشترک با حضور مدیرعامل شرکت توسعه معادن پارس، معتمدان محلی، بانوان، خانواده‌های روستایی و نمایندگان جامعه محلی برگزار شد و مهم‌ترین دغدغه‌های اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی منطقه به‌صورت مستقیم و با مشارکت مردم مورد بررسی قرار گرفت.

میرمرادزهی با تأکید بر اینکه توسعه معدنی زمانی به توسعه پایدار منجر می‌شود که آثار آن در زندگی مردم منطقه قابل مشاهده باشد، گفت: برنامه‌های مسئولیت اجتماعی باید بر پایه حفظ کرامت انسانی، تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و مشارکت واقعی جامعه محلی طراحی و اجرا شود؛ در این میان، بانوان و خانواده‌ها نقش محوری در فرآیند توسعه اجتماعی دارند.



وی ادامه داد: با توجه به سیاست‌ها و پیگیری‌های استاندار سیستان و بلوچستان در حوزه توسعه معدن، تدوین پیوست اجتماعی برای فعالیت‌های معدنی به یک ضرورت تبدیل شده است؛ پیوستی که ضمن شناسایی دقیق نیازهای جوامع محلی، آثار اجتماعی پروژه‌ها را مدیریت کرده و زمینه بهره‌مندی عادلانه مردم از ظرفیت‌های توسعه‌ای را فراهم می‌کند.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری تصریح کرد: بر اساس توافق‌های انجام‌شده، مقرر شده است طرح پیوست اجتماعی و مسئولیت اجتماعی معادن به‌صورت پایلوت در شهرستان‌های تفتان و میرجاوه و با محوریت روستاهای همجوار معدن طلای تفتان در دستور کار شورای برنامه‌ریزی این دو شهرستان قرار گیرد.

وی افزود: این طرح با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، شرکت توسعه معادن پارس، نمایندگان جوامع محلی و نهادهای مرتبط اجرا خواهد شد و هدف آن، ایجاد یک سازوکار منسجم، هدفمند و قابل ارزیابی برای مداخلات اجتماعی در حوزه معدن است.

میرمرادزهی در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی این طرح، گذار از اقدامات پراکنده و مقطعی به یک الگوی ساختارمند است؛ الگویی که بتواند به توانمندسازی خانواده‌ها، حمایت از بانوان، ارتقای سرمایه اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان مناطق معدنی منجر شود و در ادامه، به‌عنوان یک مدل بومی در سایر معادن استان نیز مورد استفاده قرار گیرد.

در این سفر یکروزه فرمانداران شهرستان های میرجاوه ،تفتان و معاونین دفاتر سیاسی و استاندار نیز حضور داشتند و به ارزیابی وضعیت خانواده های جامعه محلی روستاهای حوزه تفتان پرداختند.

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