هماهنگی راهداری و پلیس راهور برای مدیریت سفرهای مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر قائد شهید امت
مسئولان ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای مازندران و فرماندهی پلیس راه استان بهصورت برخط در نشست مشترک سازمان راهداری و حملونقل جادهای و پلیس راهور فراجا شرکت کردند؛ نشستی که با هدف هماهنگی سفرهای مراسم تشییع و خاکسپاری، مدیریت ترددهای جادهای و برنامهریزی برای جابهجایی شرکتکنندگان برگزار شد
به گزارش ایلنا، در نشست مشترک سازمان راهداری و حملونقل جادهای و پلیس راه راهور فراجا که با حضور معاون حملونقل وزارت راه و شهرسازی، رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای، رئیس پلیس راهور فراجا و رئیس پلیس راه راهور فراجا برگزار شد، در خصوص هماهنگی سفرهای وداع، تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر قائد شهید امت، اجرای عملیات عظیم جابهجایی شرکتکنندگان و تسهیل ترددهای جادهای تبادل نظر شد.
همچنین درباره اجرای گشتهای مشترک سازمان راهداری و حملونقل جادهای و پلیس راهور فراجا، مدیریت اعزام و سفرهای ناوگان حملونقل عمومی بهویژه در ایام اوج سفرهای رفت و برگشت، تعیین محل پارکسوارها، محدودیتهای تردد ناوگان حملونقل کالا، تأمین سوخت ناوگان اتوبوسی و ... تبادل نظر و تصمیمگیری شد.
در این نشست که با حضور اعضای هیأت عامل، معاونین و مدیران کل دفاتر مرتبط سازمان راهداری و حملونقل جادهای برگزار شد، مدیران کل راهداری و حملونقل جادهای و رؤسای پلیس راه استانهای کشور به صورت برخط حضور داشتند.