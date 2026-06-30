هماهنگی راهداری و پلیس راهور برای مدیریت سفرهای مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر قائد شهید امت

به گزارش ایلنا، در نشست مشترک سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و پلیس راه راهور فراجا که با حضور معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، رئیس پلیس راهور فراجا و رئیس پلیس راه راهور فراجا برگزار شد، در خصوص هماهنگی سفرهای وداع، تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر قائد شهید امت، اجرای عملیات عظیم جابه‌جایی شرکت‌کنندگان و تسهیل ترددهای جاده‌ای تبادل نظر شد.

همچنین درباره اجرای گشت‌های مشترک سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و پلیس راهور فراجا، مدیریت اعزام و سفرهای ناوگان حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه در ایام اوج سفرهای رفت و برگشت، تعیین محل پارکسوارها، محدودیت‌های تردد ناوگان حمل‌ونقل کالا، تأمین سوخت ناوگان اتوبوسی و ... تبادل نظر و تصمیم‌گیری شد.

در این نشست که با حضور اعضای هیأت عامل، معاونین و مدیران کل دفاتر مرتبط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برگزار شد، مدیران کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و رؤسای پلیس راه استان‌های کشور به صورت برخط حضور داشتند.

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