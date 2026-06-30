مدیریت منسجم دولت و انسجام ملی، ایران را با اقتدار از جنگ عبور داد

به گزارش خبرنگار ایلنا، الیاس حضرتی عصر امروز در نشست شورای اطلاع‌رسانی استان البرز با تشریح اقدامات دولت در دوران جنگ، اظهار کرد: در روزهای جنگ هیچ‌یک از بخش‌های خدماتی و اجرایی کشور دچار تعطیلی یا اختلال جدی نشد و کارکنان دستگاه‌های مختلف با احساس مسئولیت در محل خدمت حاضر بودند و اجازه ندادند روند خدمت‌رسانی به مردم متوقف شود.

وی افزود: با وجود حملات دشمن به برخی زیرساخت‌ها، عملیات بازسازی و ترمیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد و دستگاه‌های اجرایی با مدیریت میدانی اجازه ندادند خدمات عمومی با وقفه مواجه شود.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به عملکرد دولت در حوزه سلامت تصریح کرد: بیمارستان‌ها در طول جنگ بدون وقفه به پذیرش بیماران ادامه دادند و خدمات درمانی متوقف نشد. همچنین با وجود محدودیت‌های اقتصادی، کمبود مؤثری در تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم ایجاد نشد و زنجیره تأمین و توزیع با مدیریت مناسب استمرار یافت.

حضرتی هماهنگی رسانه‌های داخلی و همراهی ایرانیان خارج از کشور را از نقاط قوت این مقطع دانست و گفت: رسانه‌های کشور با روایتی مسئولانه، واقعیت‌های جنگ و جنایات دشمن را منعکس کردند و ایرانیان خارج از کشور نیز با تولید و انتشار محتوا و ارتباط با رسانه‌ها، سیاستمداران و افکار عمومی جهان، نقش مؤثری در تبیین مواضع و مظلومیت ملت ایران ایفا کردند.

وی ادامه داد: همین همبستگی ملی و اقتدار داخلی موجب شد دشمن پس از مدت کوتاهی به دنبال توقف درگیری و آغاز روند مذاکرات باشد و جمهوری اسلامی ایران نیز از موضع قدرت وارد این فرآیند شود.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به روند مذاکرات پس از جنگ گفت: همه مسئولان و اعضای تیم مذاکره‌کننده با هماهنگی کامل، دلسوزی و با پشتوانه ارکان نظام وارد مذاکرات شدند و هدف اصلی، تأمین منافع ملی، حفظ عزت کشور و صیانت از حقوق ملت ایران بود.

حضرتی تأکید کرد: امروز نیز همان رمز موفقیت دوران جنگ، یعنی وحدت، انسجام، اعتماد متقابل و همدلی میان مردم، دولت، نیروهای مسلح و سایر ارکان نظام، مهم‌ترین سرمایه کشور برای عبور از شرایط پیش‌رو است.

انتهای پیام/