به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا اصغری در نشست شورای هماهنگی بخش کشاورزی استان در شهرستان سلماس با بررسی وضعیت تولید و چالش‌های پیش‌روی کشاورزان اظهار کرد: اخذ تسهیلات اعتباری برای اتمام طرح‌های کشاورزی که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، به‌عنوان اولویت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به سیاست‌های دولت در حوزه حفظ امنیت غذایی و حمایت از تولیدکنندگان افزود: به‌منظور تأمین امنیت غذایی و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات، واردات نهاده‌های دامی در حال انجام است و تولیدکنندگانی که در تأمین نهاده یا علوفه با مشکل مواجه هستند، می‌توانند نیازهای خود را برای دریافت معرفی‌نامه و استفاده از تسهیلات اعتباری خرید ارائه کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان سلماس گفت: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی باید با جدیت دنبال شود؛ چراکه سلماس در حوزه تولید عسل، توسعه شیلات و آبزی‌پروری در پشت سدها و همچنین بازارهای روستایی و صادراتی از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برخوردار است.

اصغری در پایان گفت: پیگیری موضوع تأمین مسکن کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان سلماس نیز در دستور کار قرار دارد.

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