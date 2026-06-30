تکمیل طرحهای نیمهتمام و توسعه صنایع تبدیلی اولویت جهاد کشاورزی در سلماس
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با تأکید بر تقویت زنجیره تولید، اعلام کرد تکمیل طرحهای کشاورزی با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در شهرستان سلماس در اولویت برنامههای اجرایی قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا اصغری در نشست شورای هماهنگی بخش کشاورزی استان در شهرستان سلماس با بررسی وضعیت تولید و چالشهای پیشروی کشاورزان اظهار کرد: اخذ تسهیلات اعتباری برای اتمام طرحهای کشاورزی که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، بهعنوان اولویت دنبال میشود.
وی با اشاره به سیاستهای دولت در حوزه حفظ امنیت غذایی و حمایت از تولیدکنندگان افزود: بهمنظور تأمین امنیت غذایی و کاهش قیمت تمامشده محصولات، واردات نهادههای دامی در حال انجام است و تولیدکنندگانی که در تأمین نهاده یا علوفه با مشکل مواجه هستند، میتوانند نیازهای خود را برای دریافت معرفینامه و استفاده از تسهیلات اعتباری خرید ارائه کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی همچنین با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی شهرستان سلماس گفت: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی باید با جدیت دنبال شود؛ چراکه سلماس در حوزه تولید عسل، توسعه شیلات و آبزیپروری در پشت سدها و همچنین بازارهای روستایی و صادراتی از ظرفیتهای قابلتوجهی برخوردار است.
اصغری در پایان گفت: پیگیری موضوع تأمین مسکن کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان سلماس نیز در دستور کار قرار دارد.