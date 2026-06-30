پیش بینی برداشت ۲۰۰ هزار تن محصول خرما در استان هرمزگان

به گزارش ایلنا از بندرعباس، محمدرضا شیخ‌زاده با اشاره به جایگاه مهم استان و رتبه سوم تولید خرما در کشور افزود: در هرمزگان با دارا بودن ۳۸ هزار هکتار سطح زیرکشت خرما، سالانه بیش از ۲۰۰ هزار تن محصول با کیفیت و مرغوب تولید و به بازار مصرف عرضه می شود.‌

وی در ادامه بیان کرد: بیشترین سطح زیرکشت خرما به شهرستان حاجی آباد اختصاص دارد و پس از آن رودان و میناب و بندرعباس نیز از دیگر مناطق تولید این محصول هستند که از ارقام کشت شده میتوان به ارقام پیارم، خاصویی، خنیزی، آلمهتری، زاهدی، مضافتی و مرداسنگ اشاره کرد.

شیخ زاده با اشاره به تنوع ارقام، تولید محصول سالم و صادرات محور به عنوان مزیت‌های خرمای هرمزگان، در خصوص صادرات این محصول عنوان کرد: از میزان تولید خرما سالانه حدود ۶۵ هزار تن محصول به کشورهای اوراسیا، اروپا و شرق آسیا صادر می شود.

شیخ زاده تصریح کرد: جهاد کشاورزی با هدف حمایت از باغداران و افزایش بهره‌وری، مجموعه‌ای از خدمات تخصصی را ارائه کرده است که از جمله این اقدامات می‌توان به آموزش‌های مستمر مربوط به ردیابی و مبارزه با آفات و بیماریهای نخیلات برای صیانت از تولید محصول سالم اشاره کرد.

وی همچنین برنامه پنجساله اصلاح و نوسازی باغات، توسعه ارقام تجاری و حفظ ژرم پلاسم خرمای استان را از مهم‌ترین برنامه‌های این سازمان در خصوص محصول خرما عنوان کرد.

انتهای پیام/