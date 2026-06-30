پیش بینی برداشت ۲۰۰ هزار تن محصول خرما در استان هرمزگان
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان از آغاز برداشت خرما در استان خبر داد و گفت: برداشت محصول از نیمه دوم خردادماه با رقم زودرس آلمهتری آغاز شده و با رقم پیارم در نیمه دوم آبان ماه به پایان می رسد که پیش بینی می شود ۲۰۰ هزار تن محصول از باغ های استان برداشت شود.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، محمدرضا شیخزاده با اشاره به جایگاه مهم استان و رتبه سوم تولید خرما در کشور افزود: در هرمزگان با دارا بودن ۳۸ هزار هکتار سطح زیرکشت خرما، سالانه بیش از ۲۰۰ هزار تن محصول با کیفیت و مرغوب تولید و به بازار مصرف عرضه می شود.
وی در ادامه بیان کرد: بیشترین سطح زیرکشت خرما به شهرستان حاجی آباد اختصاص دارد و پس از آن رودان و میناب و بندرعباس نیز از دیگر مناطق تولید این محصول هستند که از ارقام کشت شده میتوان به ارقام پیارم، خاصویی، خنیزی، آلمهتری، زاهدی، مضافتی و مرداسنگ اشاره کرد.
شیخ زاده با اشاره به تنوع ارقام، تولید محصول سالم و صادرات محور به عنوان مزیتهای خرمای هرمزگان، در خصوص صادرات این محصول عنوان کرد: از میزان تولید خرما سالانه حدود ۶۵ هزار تن محصول به کشورهای اوراسیا، اروپا و شرق آسیا صادر می شود.
شیخ زاده تصریح کرد: جهاد کشاورزی با هدف حمایت از باغداران و افزایش بهرهوری، مجموعهای از خدمات تخصصی را ارائه کرده است که از جمله این اقدامات میتوان به آموزشهای مستمر مربوط به ردیابی و مبارزه با آفات و بیماریهای نخیلات برای صیانت از تولید محصول سالم اشاره کرد.
وی همچنین برنامه پنجساله اصلاح و نوسازی باغات، توسعه ارقام تجاری و حفظ ژرم پلاسم خرمای استان را از مهمترین برنامههای این سازمان در خصوص محصول خرما عنوان کرد.