به گزارش ایلنا، عبدالحسین محمدی در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به بارش‌های مناسب اوایل سال جاری که موجب رویش خوب پوشش گیاهی شده و همچنین افزایش دمای هوا که خطر آتش‌سوزی در عرصه‌ها را جدی‌تر می‌کند، احداث 83 کیلومتر آتش‌بر در نقاط حساس استان به منظور پیشگیری از بروز حریق‌های گسترده و جلوگیری از سرایت آتش در دستور کار قرار گرفت و عملیاتی شد.

وی به اقدامات پیشگیرانه اجرایی شده اشاره کرده و ادامه داد: اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی در راستای حفاظت از جنگل‌ها و مراتع، اقدامات پیشگیرانه خود را در مناطق اولویت‌داری نظیر منطقه کویر میقان اراک، ذخیره‌گاه جنگلی بلوط سرسختی شازند، پارک‌های جنگلی فدک، چپقلی و نهالستان اراک متمرکز کرده است. احداث آتش‌بر از اقدامات مهم و اصولی در مدیریت حریق است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی اظهار داشت: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اجرای این عملیات‌ها، تأثیر بسزایی در کاهش خسارات و سهولت در مهار آتش داشته است. نیاز است شهروندان با مشاهده هرگونه آتش‌سوزی در مراتع و جنگل‌ها، مراتب را با شماره تلفن 1504 به مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند تا با اقدامات به موقع، از ورود خسارت به سرمایه‌های ملی جلوگیری شود.

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