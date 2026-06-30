رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی استان:
تجاریسازی فناوری، مسیر تحول کشاورزی فارس است/ تجلیل از استاد ممتاز مرکز تحقیقات کشاورزی فارس
دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس در سال ۱۴۰۵ با حضور رئیس مرکز، معاونان، رؤسای بخشهای تحقیقاتی، اعضای هیئت علمی و جمعی از پژوهشگران برگزار شد.
به گزارش ایلنا، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس در این نشست با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در بخش کشاورزی، گفت: مرکز رشد این مجموعه باید با تکیه بر ایدههای نو، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و تجاریسازی فناوریهای کشاورزی، تا پایان سال جاری در جایگاه برترین مراکز رشد کشور قرار گیرد.
ابوالفتح مرادی با اشاره به بازدید اخیر از شرکتهای دانشبنیان و مراکز رشد سایر استانها، این مأموریت را فرصتی ارزشمند برای انتقال تجربه، همافزایی علمی و آشنایی با الگوهای موفق دانست و اظهار کرد: تبادل تجربیات و هماندیشی با مراکز موفق، مسیر رشد و توسعه فناوری را هموار میکند و باید از این ظرفیت برای ارتقای مرکز رشد فارس بهره گرفت.
وی با بیان اینکه کشاورزی امروز نیازمند تغییر رویکرد است، افزود: باید از کشتهای ازدیادی به سمت کشتهای فناورانه حرکت کنیم؛ مسیری که علاوه بر تولید علم و فناوری، زمینهساز نوآوری، افزایش بهرهوری و ایجاد درآمدهای پایدار برای مرکز خواهد بود.
مرادی با تأکید بر هدفمند شدن جشنواره ایده، گفت: هدف از برگزاری این جشنواره، انتخاب ایدههای ناب و تبدیل آنها به فناوری و کسبوکار است. باید بهترین ایدهها را شناسایی، حمایت و به مرحله اجرا برسانیم تا مرکز رشد بتواند جایگاه نخست کشور را کسب کند.
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی فارس با تأکید بر اینکه فلسفه وجودی مرکز رشد صرفاً درآمدزایی نیست، اظهار داشت: رسالت اصلی مرکز رشد، حمایت از نوآوران، توسعه فناوری، ایجاد اشتغال دانشبنیان، تولید دانش فنی و تدوین پروتکلهای تولید کاربردی برای حل مسائل بخش کشاورزی، البته در چارچوب قانون، است.
وی رفع موانع پیش روی شرکتهای فناور را از مهمترین وظایف مرکز رشد دانست و افزود: باید به جای بیان مشکلات، جوینده راهکار برای رفع موانع باشیم و در چارچوب قوانین، حداکثر همکاری و حمایت را از شرکتهای دانشبنیان و فناور به عمل آوریم.
مرادی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای علمی و زیرساختی مرکز گفت: سرمایه و ثروت موجود در آزمایشگاههای مجهز، دستگاههای تخصصی و سرمایه انسانی توانمند شامل اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، محققان و کارشناسان است که باید بیش از گذشته در خدمت توسعه فناوری، تجاریسازی دانش و حمایت از شرکتهای دانشبنیان و فناور در مرکز رشد قرار گیرد.
رئیس مرکز در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده مرکز رشد تصریح کرد: با همدلی، برنامهریزی و استفاده از همه ظرفیتهای موجود، تا پایان سال شاهد رشد چشمگیر و تحول اساسی در فعالیتهای مرکز رشد خواهیم بود و برای قرار گرفتن در جایگاه برترین مرکز رشد بخش کشاورزی کشور تلاش خواهیم کرد.
تبیین برنامه رشد ۲۰ درصدی تولیدات کشاورزی
در ادامه نشست، معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافتههای مرکز، برنامه عملیاتی رشد ۲۰ درصدی تولیدات کشاورزی در استان فارس را تشریح کرد و با تبیین نقش تحقیقات، آموزش و انتقال فناوری در تحقق این هدف، بر ضرورت همافزایی بخشهای پژوهشی و اجرایی برای افزایش بهرهوری و تولید پایدار تأکید کرد.
هادی پیراسته همچنین برگه پیشنهادی برنامه تحقیقاتی مرکز و شیوهنامه طراحی پوسترهای تخصصی محصولات زراعی را تشریح کرد. در ادامه نیز مهمترین مسائل و برنامههای حوزه پژوهش مرکز مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورا درباره اولویتهای تحقیقاتی، ارتقای کیفیت طرحهای پژوهشی و توسعه تحقیقات مسئلهمحور به بحث و تبادل نظر پرداختند.
بررسی طرحهای پژوهشی در حوزه انجیر و آبزیان
در ادامه، مسلم جعفری، عضو هیئت علمی مرکز، دو طرح پژوهشی با موضوع «ارزیابی کارایی آفتکش گیاهی ماریاپرو+کاورینو در کنترل کنههای خسارتزای انجیر دیم و آبی در مناطق مختلف کشور» و «مقایسه ارقام انجیر متحمل به خشکی با هدف معرفی پایههای مقاوم» را ارائه کرد.
اعضای شورا پس از بررسی ابعاد علمی و کاربردی این طرحها، بر اهمیت توسعه پژوهشهای مرتبط با افزایش بهرهوری و پایداری تولید انجیر، بهعنوان یکی از محصولات راهبردی استان فارس، تأکید کردند.
همچنین مهرداد زمانپور، رئیس بخش تحقیقاتی شیلات و آبزیان و عضو هیئت علمی مرکز، طرح پژوهشی «امکانسنجی و مکانیابی بازیابی زیستگاه ماهی در معرض انقراض آفانیوس فارسیکوس» را ارائه کرد و بر اهمیت بررسی ابعاد علمی و زیستمحیطی این طرح تأکید شد.
در ادامه جلسه، فرانه زارعیان، سرپرست مرکز رشد واحدهای فناور بخش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، گزارشی از مأموریت بازدید از مرکز رشد و شرکتهای دانشبنیان چند استان کشور ارائه کرد و ظرفیتها، تجربههای موفق و فرصتهای توسعه همکاری میان مرکز تحقیقات و زیستبوم نوآوری و فناوری را تشریح کرد.
تجلیل از استاد ممتاز مرکز تحقیقات کشاورزی فارس
در بخش پایانی دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، از دکتر ندا مفتونآزاد، استادتمام و عضو هیئت علمی این مرکز، به پاس سالها فعالیت علمی، پژوهشی و نقش مؤثر در ترویج فرهنگ پژوهش تجلیل شد.
در این آیین، لوح تقدیر و هدیه اهدایی علیرضا انصاری، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس، که به پاس تلاشهای ارزشمند دکتر مفتونآزاد در برگزاری برنامههای هفته پژوهش سال گذشته و دستاوردهای علمی وی اهدا شده بود، به ایشان تقدیم شد.
همچنین ابوالفتح مرادی، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، با اهدای لوح سپاس و هدیه، از خدمات علمی و پژوهشی این عضو هیئت علمی قدردانی کرد.
دکتر ندا مفتونآزاد از استادان برجسته و استادتمام مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس است که طی سالهای فعالیت علمی خود، با اجرای طرحهای پژوهشی، انتشار آثار علمی و مشارکت مؤثر در برنامههای پژوهشی، نقش مهمی در ارتقای جایگاه علمی مرکز و توسعه دانش صنایع غذایی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی ایفا کرده است.