کشف ۳ توله خرس سیاه آسیایی در نائین؛ قاچاق حیوانات زیر بار پسته

به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ حسن ابراهیمی اظهار کرد: مأموران مستقر در ایست و بازرسی شهید شرافت شهرستان نائین هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه کامیونت مشکوک شدند و برای بررسی دقیق‌تر، خودرو را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از انجام هماهنگی‌های قانونی و بازرسی تخصصی از بخش بار خودرو، موفق به کشف سه قلاده توله خرس سیاه آسیایی شدند که قاچاقچیان آنها را به صورت حرفه‌ای در زیر گونی‌های پسته مخفی کرده بودند.

فرمانده انتظامی شهرستان نائین با اشاره به حساسیت موضوع حفاظت از گونه‌های کمیاب جانوری تصریح کرد: خرس سیاه آسیایی از گونه‌های ارزشمند و در معرض تهدید حیات وحش کشور محسوب می‌شود و قاچاق این حیوانات خسارت جبران‌ناپذیری به تنوع زیستی وارد می‌کند.

وی ادامه داد: در این رابطه یک متهم شناسایی و دستگیر شد که پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ ابراهیمی خاطرنشان کرد: توله خرس‌های کشف شده برای نگهداری، تیمار و انجام مراقبت‌های تخصصی به اداره حفاظت محیط زیست تحویل داده شدند تا اقدامات لازم برای حفظ سلامت آنها انجام شود.

وی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان حیات وحش گفت: پلیس با اشراف اطلاعاتی، رصد مستمر محورهای مواصلاتی و کنترل دقیق خودروهای عبوری، اجازه فعالیت به سودجویانی که سرمایه‌های طبیعی و گونه‌های نادر کشور را تهدید می‌کنند، نخواهد داد.

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