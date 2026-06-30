به گزارش ایلنا، نبی‌اله یزدی با ارائه جزئیات آماری از منابع ثبت این گزارش‌ها افزود: از مجموع ۲۷۲ مورد واصله، ۲۰۶ گزارش از سوی ستاد سازمان، ۶ گزارش از دستگاه‌های استانی، ۵ گزارش توسط شهروندان و ۵۵ گزارش نیز از طریق سامانه پایش اراضی به یگان حفاظت اراضی ارجاع و ثبت شده است.

این مقام مسئول با اشاره به وضعیت پرونده‌ها تصریح کرد: تاکنون بخش قابل توجهی از این اخبار توسط کارشناسان بررسی و پیگیری شده و سایر موارد نیز در مراحل مختلف رسیدگی قرار دارند.

یزدی بر تداوم روند رسیدگی به گزارش‌های دریافتی از سامانه ۱۳۱ ابراز کرد: تمامی اخبار واصله تا زمان تعیین تکلیف نهایی در دستور کار کارشناسان قرار خواهند داشت.

وی گفت: علی‌رغم وجود محدودیت‌هایی نظیر کمبود نیروی انسانی، امکانات و خودرو، روند رصد و پیگیری تخلفات بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای ادامه خواهد یافت.

او با اشاره به اهمیت سامانه ۱۳۱ تأکید کرد: این سامانه یکی از مهم‌ترین بسترهای دریافت و پیگیری گزارش‌های مردمی در حوزه حفاظت از اراضی است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: یگان حفاظت اراضی با همکاری نزدیک کارشناسان امور اراضی، تمامی گزارش‌های دریافتی را تا حصول نتیجه قانونی و اجرای کامل موازین نظارتی پیگیری می‌کند.

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