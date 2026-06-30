همکاری میراثفرهنگی و کمیته امداد فارس برای ایجاد اشتغال در روستاهای هدف گردشگری
مدیرانکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) استان فارس در نشستی مشترک، بر گسترش همکاریها برای توسعه اشتغال پایدار با محوریت صنایعدستی، گردشگری روستایی و توانمندسازی اقتصادی خانوادههای تحت حمایت تأکید کردند.
به گزارش ایلنا، مدیر کل میراثفرهنگی فارس در این نشست با اشاره به رویکرد جدید این ادارهکل در اجرای برنامههای توسعهای اظهار کرد: امروز نگاه ما صرفاً ارائه حمایتهای مقطعی نیست، بلکه تلاش میکنیم با اجرای برنامههای هدفمند، فرآیند توانمندسازی را در مقیاس یک روستا و یک جامعه محلی دنبال کنیم؛ چرا که توسعه زمانی پایدار خواهد بود که همه ظرفیتهای یک منطقه بهصورت هماهنگ فعال شوند.
بهزاد مریدی با بیان اینکه طرحهایی با همکاری نهادهای بینالمللی برای توسعه روستاهای استان در دست اجراست، افزود: برای تعدادی از روستاهای فارس برنامههایی با شاخصهای مشخص تدوین شده که مورد توجه برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) نیز قرار گرفته است. این آمادگی وجود دارد که با مشارکت کمیته امداد، این برنامهها در روستاهای هدف اجرا شود تا علاوه بر ایجاد اشتغال، زمینه توسعه پایدار نیز فراهم شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فارس، صنایعدستی را یکی از مهمترین مزیتهای اقتصادی استان دانست و گفت: فارس در رشتههایی همچون خاتم، منبت، داریبافی، شیشهگری، حصیربافی و دیگر هنرهای سنتی، از جایگاهی ممتاز در سطح ملی و بینالمللی برخوردار است و این ظرفیت میتواند به یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد خانوادهها، بهویژه در مناطق روستایی و کمتر برخوردار، تبدیل شود.
مریدی با تأکید بر ضرورت برندسازی در حوزه صنایعدستی تصریح کرد: توسعه این حوزه تنها به تولید محصول محدود نمیشود، بلکه معرفی هنرمندان، ایجاد هویت حرفهای برای آنان و تقویت برند محصولات، زمینه حضور موفقتر در بازارهای داخلی و خارجی را فراهم میکند.
وی یکی از برنامههای مهم این ادارهکل را توسعه خانههای صنایعدستی عنوان کرد و افزود: این مراکز به پایگاههای تولید، آموزش، فروش و معرفی صنایعدستی تبدیل خواهند شد و هنرمندان با دریافت یک مجوز میتوانند همه فعالیتهای خود را در این مراکز انجام دهند. کاهش هزینههای انرژی، بهرهمندی از تسهیلات حمایتی و تسریع در صدور مجوزها از دیگر مزایای این مراکز است.
مدیرکل میراثفرهنگی فارس همچنین از اختصاص منابع حمایتی مناسب برای توسعه صنایعدستی در سال جاری خبر داد و گفت: تلاش میکنیم با همکاری دستگاههایی از جمله کمیته امداد، این منابع به سمت ایجاد فرصتهای شغلی پایدار هدایت شود.
وی از طراحی سامانه تخصصی فروش صنایعدستی نیز خبر داد و افزود: این سامانه تنها یک فروشگاه اینترنتی نخواهد بود، بلکه بستری برای معرفی هنرمندان، روایت فرآیند تولید آثار و نمایش ارزشهای فرهنگی محصولات است تا مخاطبان با شناخت بیشتری نسبت به خرید صنایعدستی اقدام کنند.
مریدی همچنین از برگزاری نمایشگاههای تخصصی صنایعدستی در رشتههایی مانند داریبافی، حصیربافی، خاتم و منبت و نیز نمایشگاه بزرگ صنایعدستی فارس در سال جاری خبر داد و گفت: آمادگی داریم غرفههای ویژهای را برای عرضه محصولات هنرمندان معرفیشده از سوی کمیته امداد اختصاص دهیم.
در ادامه این نشست، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان فارس، با تأکید بر اینکه توانمندسازی اقتصادی به مهمترین راهبرد این نهاد تبدیل شده است، اظهار کرد: الگوی جدید اشتغال کمیته امداد بر توسعه کسبوکارهای کوچک، کمهزینه و متناسب با ظرفیتهای بومی استوار است و تلاش میکنیم خانوادههای تحت حمایت با اتصال به کارآفرینان، بازار فروش و زنجیره تولید، به درآمدی پایدار دست یابند.
مرتضی موصلی همکاری با ادارهکل میراثفرهنگی را فرصتی ارزشمند برای توسعه اشتغال در حوزه صنایعدستی دانست و افزود: تنوع و اصالت صنایعدستی فارس ظرفیت مناسبی برای ایجاد فرصتهای شغلی، بهویژه برای زنان سرپرست خانوار و جوانان تحت حمایت، فراهم کرده است.
موصلی ادامه داد: کمیته امداد آمادگی دارد با استفاده از منابع و تسهیلات اشتغال، در اجرای طرحهای مشترک، ایجاد کارگاههای صنایعدستی، آموزش مهارتهای تخصصی و حمایت از تولیدکنندگان همکاری کند تا زمینه ایجاد فرصتهای شغلی جدید فراهم شود.
وی توسعه همکاریهای فرهنگی و گردشگری را نیز از دیگر محورهای همکاری مشترک برشمرد و گفت: آشنایی جامعه هدف کمیته امداد با ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و گردشگری فارس، علاوه بر تقویت هویت ملی، در افزایش نشاط اجتماعی و ارتقای سرمایه فرهنگی آنان نیز نقش مؤثری خواهد داشت.
مدیرکل کمیته امداد فارس همچنین توسعه اقامتگاههای بومگردی در روستاهای هدف گردشگری را زمینهای مناسب برای همکاری مشترک دانست و افزود: با همافزایی ظرفیتهای حمایتی کمیته امداد و توان تخصصی ادارهکل میراثفرهنگی، میتوان زمینه ورود خانوادههای واجد شرایط به حوزه بومگردی را فراهم کرد؛ اقدامی که علاوه بر ایجاد درآمد پایدار، به رونق اقتصاد روستاها و توسعه گردشگری استان نیز کمک خواهد کرد.
در پایان این نشست، دو طرف بر تداوم همکاریها، تشکیل کارگروههای مشترک و تدوین برنامههای اجرایی برای توسعه صنایعدستی، ایجاد خانههای صنایعدستی، حمایت از هنرمندان، توسعه بازار فروش محصولات و بهرهگیری از ظرفیت گردشگری در مسیر توانمندسازی اقتصادی خانوادههای تحت حمایت تأکید کردند.