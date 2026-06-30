به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، داریوش باقرجوان در ارتباط آماده سازی پارکینگ زائران هفته آینده، اظهار کرد: به‌منظور ارائه خدمات مطلوب به زائران و مدیریت تردد در ایام برگزاری مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب، ۱۳ پارکینگ در حاشیه آزادراه تهران–کرج–قزوین آماده‌سازی شده است تا ضمن ساماندهی توقف خودروها، از بروز گره‌های ترافیکی در این محور جلوگیری شود.

وی افزود: همزمان مجموعه‌ای از اقدامات ایمن‌سازی و بهسازی مسیر شامل خط‌کشی آزادراه، شانه‌سازی، نصب نیوجرسی، نصب تابلوهای ایمنی و هشداردهنده، تعمیر و بازسازی سیستم روشنایی، لکه‌گیری و اجرای آسفالت در نقاط مورد نیاز و همچنین پاکسازی مستمر مسیر آزادراه در حال انجام است تا شرایط ایمن برای تردد زائران و سایر کاربران جاده‌ای فراهم شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز با اشاره به آمادگی نیروهای راهداری گفت: ۱۳ اکیپ راهداری به همراه ماشین‌آلات سنگین، نیمه‌سنگین و سبک به‌صورت شبانه‌روزی در آزادراه تهران–کرج–قزوین مستقر خواهند بود و ضمن پایش مستمر مسیر، در صورت بروز هرگونه حادثه یا مشکل، خدمات لازم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه خواهند کرد.

باقرجوان همچنین از هماهنگی با شرکت‌های حمل‌ونقل برون‌شهری استان خبر داد و تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای تأمین ناوگان مورد نیاز انجام شده است تا اعزام زائران با نظم، برنامه‌ریزی مناسب و حداکثر ظرفیت ممکن صورت گیرد.

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