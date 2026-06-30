مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان:
۸۲۵ کارگر در طرح شیوعشناسی اعتیاد و سلامت روان فارس غربالگری شدند
بیش از ۴۰۰ فرصت شغلی برای بهبودیافتگان در فارس ایجاد شده است
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس از تدوین بستهای از پیشنهادهای اجرایی و الزامآور برای توسعه اشتغال بهبودیافتگان از اعتیاد در این استان خبر داد و گفت: این پیشنهادها پس از بررسی کارشناسی، برای تصویب در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان و سپس در سطح ملی ارائه خواهد شد تا زمینه اشتغال پایدار و بازگشت مؤثر این افراد به جامعه فراهم شود.
به گزارش ایلنا، سعید بیاری در نشست تخصصی بررسی راهکارهای اشتغالزایی برای بهبودیافتگان از اعتیاد که با حضور مدیران دستگاههای اجرایی متولی، نمایندگان بخش خصوصی، کارآفرینان و کارفرمایان موفق در حوزه اشتغال بهبودیافتگان برگزار شد، افزود:استان فارس، استانی فرهنگی، تاریخی و گردشگرپذیر است که در سطح کشور و جهان شناخته شده و وجود آسیبهایی همچون اعتیاد در سطح شهر شیراز و دیگر نقاط استان، زیبنده این جایگاه ارزشمند نیست.
بیاری افزود: فارس به عنوان سومین حرم اهل بیت(ع)، با برخورداری از ظرفیتهای ارزشمند فرهنگی، تاریخی، گردشگری، علمی و پزشکی، نیازمند برنامهریزیهای علمی و مؤثر برای کاهش آسیبهای اجتماعی و بازگرداندن افراد آسیبدیده به چرخه سالم زندگی و اشتغال است.
وی با اشاره به اقدامات پژوهشی این ادارهکل اظهار کرد: طرح شیوعشناسی اعتیاد و غربالگری روان در جامعه کار و تلاش استان توسط ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس اجرا شده است؛ در این طرح ۸۲۵ نفر در ۴۰ کارگاه صنعتی استان به صورت تصادفی و در دو مرحله مورد بررسی قرار گرفتند و علاوه بر وضعیت شیوع اعتیاد، شاخصهایی همچون استرس و خشونتهای فیزیکی نیز در طرح غربالگری سلامت روان ارزیابی شد که نتایج ارزشمندی برای برنامهریزیهای آینده به همراه داشت.
بیاری ادامه داد: بر اساس دستور استاندار فارس در نخستین نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان که ششم تیرماه جاری برگزار شد، مقرر شد پیشنهادهای الزامآور همراه با زمانبندی مشخص برای دستگاههای اجرایی و همچنین طرحهای عملیاتی اشتغالزایی ویژه بهبودیافتگان تدوین شود که این نشست نیز در همین راستا برگزار شد.
وی گفت: هدف از تشکیل این نشست، احصای کسبوکارهای دارای توجیه اقتصادی برای بهبودیافتگان، تدوین تکالیف مشخص برای دستگاههای اجرایی و ارائه برنامه زمانبندی اجرایی است تا پس از تصویب در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، برای اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس تصریح کرد: امروز گرد هم آمدهایم تا با بهرهگیری از تجربه کارآفرینان موفق و ظرفیت دستگاههای اجرایی، کاری علمی، کاربردی و به دور از شعارزدگی در حوزه مبارزه با معضل خانمانسوز اعتیاد انجام دهیم؛ اقدامی که به اشتغال پایدار و بازگشت موفق بهبودیافتگان به جامعه منجر شود.
وی افزود: جامعه امروز با مسائل و شرایط خاص و بحرانی مواجه است و در چنین شرایطی، مسئولان باید متناسب با نیازهای روز تصمیمگیری کنند و برای حل مشکلات مردم از همه ظرفیتهای قانونی و اجرایی بهره بگیرند، حتی در مواردی که امکان پاسخگویی به لحاظ قانونی وجود ندارد، نحوه برخورد با مردم نیز در افزایش رضایتمندی اجتماعی بسیار اثرگذار است.
بیش از ۴۰۰ فرصت شغلی برای بهبودیافتگان در فارس ایجاد شده است
در این نشست اعلام شد کارفرمایان و کارآفرینان حاضر که از فعالان موفق حوزه اشتغال بهبودیافتگان از اعتیاد در استان فارس هستند، تاکنون زمینه اشتغال بیش از ۴۰۰ نفر از این افراد را فراهم کردهاند.
بر همین اساس مقرر شد طرحها و ایدههای ارائه شده از سوی این کارآفرینان، همراه با پیشنهادهای دستگاههای اجرایی، پس از بررسیهای کارشناسی، تکمیل و برای تصویب و اجرا در سطح استان آماده شود.
کارفرمایان موفق و مدیران دستگاههای اجرایی در ادامه این نشست، طرحها و ایدههای خود را برای توسعه اشتغال بهبودیافتگان ارائه کردند که مهمترین آنها شامل اجرای طرحهای کشت و صنعت و توسعه کشاورزی همراه با تأمین نهادههای دامی، ایجاد گلخانههای تخصصی تولید گیاهان دارویی، تولید برق از طریق نیروگاههای خورشیدی و پنلهای خورشیدی، راهاندازی مجتمعهای دامداری و مرغداری، توسعه واحدهای بازیافت و تفکیک زباله با ظرفیت اشتغال بیش از سه هزار نفر و همچنین تولید مصالح ساختمانی بود.
همچنین موانع موجود بر سر راه کارفرمایانی که بهبودیافتگان را جذب میکنند، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد راهکارهای حمایتی لازم برای رفع این مشکلات در قالب بسته پیشنهادی نهایی تدوین شود.
مشوقهای جدید برای حمایت از کارفرمایانی که برای بهبود یافتگان اشتغالزایی کنند
در این نشست، مجموعهای از مشوقهای حمایتی نیز از سوی ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس برای ارائه به شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر پیشنهاد شد.
بر اساس این پیشنهادها، در قالب طرح یارانه دستمزد، کارفرمایانی که گروههای هدف از جمله بهبودیافتگان از اعتیاد، بانوان سرپرست خانوار، مددجویان بهزیستی و زندانیان آزاد شده را به کارگیری کنند، به مدت یک سال از یارانهای معادل ۳۵ درصد حداقل دستمزد مصوب اداره کار برای هر نفر شاغل بهرهمند خواهند شد که از سوی ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت ماهانه و با یک ماه فاصله به صورت نقدی به آنان پرداخت میشود.
همچنین برگزاری دورههای آموزشی و مهارتی با همکاری ادارهکل آموزش فنی و حرفهای استان و پرداخت تسهیلات کمبهره مشاغل خانگی به بهبودیافتگان از اعتیاد از سوی ادارهکل تعاون کار و رفاه اجتماعی فارس از دیگر پیشنهادهای مطرح شده در این نشست بود.
در پایان این نشست مقرر شد تمامی دستگاههای اجرایی عضو، حداکثر ظرف یک هفته پیشنهادهای کارشناسی خود را به ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس ارسال کنند تا پس از جمعبندی، تدوین نهایی و تصویب در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، زمینه اجرای برنامههای مشترک برای توسعه اشتغال پایدار بهبودیافتگان از اعتیاد در استان فراهم شود.