به گزارش خبرنگار ایلنا، حمید محبوبی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: صبح امروز سه‌شنبه گزارشی مبنی بر انحراف از جاده یک دستگاه اتوبوس مسافربری در محور سلماس–تسوج به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نجاتگران پایگاه امداد و نجات شهرک صنعتی به همراه تیم پشتیبان جمعیت هلال‌احمر شهرستان سلماس به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی با اشاره به انجام عملیات امدادرسانی در محل حادثه گفت: در این سانحه ۲۹ نفر مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات اولیه و خدمات پیش‌بیمارستانی، به مراکز درمانی منتقل شدند.

محبوبی تأکید کرد: این حادثه خوشبختانه فوتی نداشت و روند رسیدگی به وضعیت مصدومان در مراکز درمانی ادامه دارد.

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