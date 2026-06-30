خروج اتوبوس از مسیر در آذربایجانغربی؛ ۲۹ نفر مصدوم شدند
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی از مصدوم شدن ۲۹ نفر بر اثر انحراف یک دستگاه اتوبوس مسافربری در محور تسوج–سلماس خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حمید محبوبی در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: صبح امروز سهشنبه گزارشی مبنی بر انحراف از جاده یک دستگاه اتوبوس مسافربری در محور سلماس–تسوج به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نجاتگران پایگاه امداد و نجات شهرک صنعتی به همراه تیم پشتیبان جمعیت هلالاحمر شهرستان سلماس به محل حادثه اعزام شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی با اشاره به انجام عملیات امدادرسانی در محل حادثه گفت: در این سانحه ۲۹ نفر مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات اولیه و خدمات پیشبیمارستانی، به مراکز درمانی منتقل شدند.
محبوبی تأکید کرد: این حادثه خوشبختانه فوتی نداشت و روند رسیدگی به وضعیت مصدومان در مراکز درمانی ادامه دارد.