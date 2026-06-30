خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خروج اتوبوس از مسیر در آذربایجان‌غربی؛ ۲۹ نفر مصدوم شدند

خروج اتوبوس از مسیر در آذربایجان‌غربی؛ ۲۹ نفر مصدوم شدند
کد خبر : 1806697
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی از مصدوم شدن ۲۹ نفر بر اثر انحراف یک دستگاه اتوبوس مسافربری در محور تسوج–سلماس خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حمید محبوبی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: صبح امروز سه‌شنبه گزارشی مبنی بر انحراف از جاده یک دستگاه اتوبوس مسافربری در محور سلماس–تسوج به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نجاتگران پایگاه امداد و نجات شهرک صنعتی به همراه تیم پشتیبان جمعیت هلال‌احمر شهرستان سلماس به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی با اشاره به انجام عملیات امدادرسانی در محل حادثه گفت: در این سانحه ۲۹ نفر مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات اولیه و خدمات پیش‌بیمارستانی، به مراکز درمانی منتقل شدند.

محبوبی تأکید کرد: این حادثه خوشبختانه فوتی نداشت و روند رسیدگی به وضعیت مصدومان در مراکز درمانی ادامه دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی