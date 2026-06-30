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انهدام کامل تیم معاند و تحزیه طلب در مرزهای شمالغرب کشور

انهدام کامل تیم معاند و تحزیه طلب در مرزهای شمالغرب کشور
کد خبر : 1806693
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قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) نیروی زمینی سپاه از انهدام کامل یک تیم ۶ نفره از گروهک‌های معاند و تجزیه‌طلب در ارتفاعات حدفاصل شهرستان‌های مهاباد و پیرانشهر خبر داد.

به گزارش ایلنا، قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی ورود یک تیم از گروهک‌های معاند و تجزیه‌طلب به مرزهای شمال‌غرب کشور با هدف انجام اقدامات خرابکارانه و تروریستی، این تیم با رصد اطلاعاتی رزمندگان قرارگاه شناسایی شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: اعضای این گروه در کمین رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) گرفتار شدند و در جریان درگیری، به طور کامل متلاشی شدند.

بر اساس این اطلاعیه، این عملیات در ارتفاعات حدفاصل شهرستان‌های مهاباد و پیرانشهر و با پشتیبانی آتش ادوات انجام شد که در نتیجه آن، تیم ۶ نفره به طور کامل منهدم شد. همچنین اجساد چهار نفر از اعضای این گروه به همراه انواع سلاح و تجهیزات در اختیار رزمندگان قرار گرفت.

در اطلاعیه قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) آمده است: هرگونه اقدام برای ناامن‌سازی مرزهای شمال‌غرب کشور با پاسخ قاطع و پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد.

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