انهدام کامل تیم معاند و تحزیه طلب در مرزهای شمالغرب کشور

به گزارش ایلنا، قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی ورود یک تیم از گروهک‌های معاند و تجزیه‌طلب به مرزهای شمال‌غرب کشور با هدف انجام اقدامات خرابکارانه و تروریستی، این تیم با رصد اطلاعاتی رزمندگان قرارگاه شناسایی شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: اعضای این گروه در کمین رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) گرفتار شدند و در جریان درگیری، به طور کامل متلاشی شدند.

بر اساس این اطلاعیه، این عملیات در ارتفاعات حدفاصل شهرستان‌های مهاباد و پیرانشهر و با پشتیبانی آتش ادوات انجام شد که در نتیجه آن، تیم ۶ نفره به طور کامل منهدم شد. همچنین اجساد چهار نفر از اعضای این گروه به همراه انواع سلاح و تجهیزات در اختیار رزمندگان قرار گرفت.

در اطلاعیه قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) آمده است: هرگونه اقدام برای ناامن‌سازی مرزهای شمال‌غرب کشور با پاسخ قاطع و پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد.

انتهای پیام/