به گزارش خبرنگار ایلنا، امید امیدی شاه آباد امروز سه‌شنبه در جلسه کمیته استانی تب برفکی اظهارداشت: باتوجه به تغییر سویه و سیر بیماری تب‌برفکی که از سال گذشته آغاز شده، برنامه واکسیناسیون و شناسایی کانون‌های این بیماری در سطح استان به صورت ویژه پیگیری می‌شود.

وی ادامه‌ داد: تاکنون ۱۳ کانون بیماری در سطح استان شناسایی شده که ۷ کانون مورد تأیید سازمان دامپزشکی کشور قرار گرفته است.

به گفته معاون اقتصادی استاندار لرستان، برای جلوگیری از اتلاف دام استان، برنامه واکسیناسیون به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.

امیدی اظهار داشت: این بیماری در استان تحت کنترل است و در این جلسه تصمیمات لازم اتخاذ و به عنوان مصوبه جهت اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ خواهد شد.

وی ضمن تاکید بر هماهنگی و همکاری بین دستگاهی در این زمینه، بر اطلاع‌رسانی جامع و به موقع توسط دستگاه‌های متولی و تشکل‌ها ی مربوطه تاکید کرد.

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