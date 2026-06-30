به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، شهرام احمدپور ظهر امروز در جلسه شورای اطلاع‌رسانی استان قزوین از برنامه‌ریزی گسترده جهت اعزام قزوینی‌ها به مراسم تشییع پیکر رهبر شهید خبر داد و گفت: ۳۰۰ دستگاه اتوبوس جهت انتقال زائران از استان قزوین پیش‌بینی و تمهیدات لازم برای اسکان، امدادرسانی و خدمات رفاهی در مسیر و محل مراسم در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به ۲ مأموریت اصلی استان در این رویداد افزود: نخست سازماندهی اعزام مردم از روز شنبه تا دوشنبه به تهران و دوم ارائه خدمات به زائران و کاروان‌هایی که از مسیر قزوین عبور می‌کنند که برای این منظور چندین موکب در مسیر حرکت زائران مستقر خواهد شد.

جانشین ریاست شورای اطلاع‌رسانی استان افزود: پیش‌بینی می‌شود جمعیتی حدود ۲۵ میلیون نفر در مراسم تهران حضور یابند، این موضوع آمادگی همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، امدادی و رسانه‌ای را می‌طلبد و بر همین اساس کمیته‌های تخصصی مختلف در استان تشکیل شده است.

احمدپور افزود: منطقه ۱۱ تهران به عنوان معین استان قزوین تعیین شده و زائران اعزامی استان پس از ورود به تهران به سمت مصلی هدایت خواهند شد. همچنین برای ثبت‌نام متقاضیان اعزام مهدیه برای ساکنان شمال شهر و گلزار شهدا برای ساکنان جنوب شهر در نظر گرفته شده است.

وی گفت: با توجه به احتمال گرمازدگی همراه داشتن آب، ماسک و اقلام ضروری است.

انتهای پیام/