لغو مرخصی تمام مدیرانکل و روابطعمومی استان قزوین تا 16 تیر
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین گفت: با توجه به برنامههای تشییع رهبر شهید، مرخصی تمام مدیران و مسئولان روابطعمومیهای دستگاههای اجرایی استان تا چهارشنبه هفته آینده لغو شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، شهرام احمدپور ظهر امروز در جلسه شورای اطلاعرسانی استان قزوین از برنامهریزی گسترده جهت اعزام قزوینیها به مراسم تشییع پیکر رهبر شهید خبر داد و گفت: ۳۰۰ دستگاه اتوبوس جهت انتقال زائران از استان قزوین پیشبینی و تمهیدات لازم برای اسکان، امدادرسانی و خدمات رفاهی در مسیر و محل مراسم در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به ۲ مأموریت اصلی استان در این رویداد افزود: نخست سازماندهی اعزام مردم از روز شنبه تا دوشنبه به تهران و دوم ارائه خدمات به زائران و کاروانهایی که از مسیر قزوین عبور میکنند که برای این منظور چندین موکب در مسیر حرکت زائران مستقر خواهد شد.
جانشین ریاست شورای اطلاعرسانی استان افزود: پیشبینی میشود جمعیتی حدود ۲۵ میلیون نفر در مراسم تهران حضور یابند، این موضوع آمادگی همهجانبه دستگاههای اجرایی، امدادی و رسانهای را میطلبد و بر همین اساس کمیتههای تخصصی مختلف در استان تشکیل شده است.
احمدپور افزود: منطقه ۱۱ تهران به عنوان معین استان قزوین تعیین شده و زائران اعزامی استان پس از ورود به تهران به سمت مصلی هدایت خواهند شد. همچنین برای ثبتنام متقاضیان اعزام مهدیه برای ساکنان شمال شهر و گلزار شهدا برای ساکنان جنوب شهر در نظر گرفته شده است.
وی گفت: با توجه به احتمال گرمازدگی همراه داشتن آب، ماسک و اقلام ضروری است.