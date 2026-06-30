مهار آفات گندم در ۴۵۲ هزار هکتار از اراضی همدان

به گزارش ایلنا از همدان، پریسا هوشیار صبح امروز در جمع کشاورزان در سالن شهید خواستان اظهار کرد: در سال زراعی جاری عملیات مبارزه با «سن مادر» در سطح ۲۳۹ هزار و ۷۲۲ هکتار و مبارزه با «پوره سن گندم» در سطح ۲۱۲ هزار و ۸۹۹ هکتار انجام شده است که در مجموع ۴۵۲ هزار و ۶۲۱ هکتار را شامل می‌شود.

وی افزود: علاوه بر این، عملیات مبارزه با علف‌های هرز نیز در سطح ۱۹۷ هزار و ۹۷۷ هکتار از مزارع استان اجرایی شد تا با مدیریت به‌موقع، از آسیب‌های احتمالی به محصولات جلوگیری شود.

سرپرست مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان همدان ادامه داد: اقدامات انجام شده باعث شد در سال جاری خسارت‌های ناشی از سن گندم به حداقل برسد.

وی در ادامه متذکر شد: در سال زراعی جاری ۴۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت گندم اختصاص یافته و پیش‌بینی می‌شود امسال ۶۰۰ هزار تن گندم در استان تولید شود.هوشیار اضافه‌ کرد: همچنین برآورد می‌شود نزدیک به ۴۰۰ هزار تن از این محصول به‌صورت تضمینی خریداری شود.

وی با بیان اینکه وسعت اراضی کشاورزی استان همدان یک میلیون و ۱۴۹ هزار هکتار است تاکید کرد: ۷۲۲ هزار و ۸۴۵ هکتار آن زیر کشت سالانه و دائمی است و ۲۶۲ هزار و ۴۶۵ هکتار آن در آیش قرار دارد.

سرپرست مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در مایان گفت: تعداد بهره برداران و کشاورزان استان ۱۱۵ هزار و ۱۶۵ نفر است و مراتع استان همدان ۸۲۲ هزار هکتار وسعت دارد.

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