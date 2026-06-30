مهار آفات گندم در ۴۵۲ هزار هکتار از اراضی همدان
سرپرست مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان همدان از اجرای عملیات مبارزه با آفات در بیش از ۴۵۲ هزار هکتار از مزارع گندم و اجرای طرحهای نوین پیشآگاهی برای مدیریت آفات باغی خبر داد.
به گزارش ایلنا از همدان، پریسا هوشیار صبح امروز در جمع کشاورزان در سالن شهید خواستان اظهار کرد: در سال زراعی جاری عملیات مبارزه با «سن مادر» در سطح ۲۳۹ هزار و ۷۲۲ هکتار و مبارزه با «پوره سن گندم» در سطح ۲۱۲ هزار و ۸۹۹ هکتار انجام شده است که در مجموع ۴۵۲ هزار و ۶۲۱ هکتار را شامل میشود.
وی افزود: علاوه بر این، عملیات مبارزه با علفهای هرز نیز در سطح ۱۹۷ هزار و ۹۷۷ هکتار از مزارع استان اجرایی شد تا با مدیریت بهموقع، از آسیبهای احتمالی به محصولات جلوگیری شود.
سرپرست مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان همدان ادامه داد: اقدامات انجام شده باعث شد در سال جاری خسارتهای ناشی از سن گندم به حداقل برسد.
وی در ادامه متذکر شد: در سال زراعی جاری ۴۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت گندم اختصاص یافته و پیشبینی میشود امسال ۶۰۰ هزار تن گندم در استان تولید شود.هوشیار اضافه کرد: همچنین برآورد میشود نزدیک به ۴۰۰ هزار تن از این محصول بهصورت تضمینی خریداری شود.
وی با بیان اینکه وسعت اراضی کشاورزی استان همدان یک میلیون و ۱۴۹ هزار هکتار است تاکید کرد: ۷۲۲ هزار و ۸۴۵ هکتار آن زیر کشت سالانه و دائمی است و ۲۶۲ هزار و ۴۶۵ هکتار آن در آیش قرار دارد.
سرپرست مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در مایان گفت: تعداد بهره برداران و کشاورزان استان ۱۱۵ هزار و ۱۶۵ نفر است و مراتع استان همدان ۸۲۲ هزار هکتار وسعت دارد.