رهایی از قصاص با گذشت اولیای دم پس از ۷ سال در گیلان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان از رهایی یک زندانی محکوم از قصاص نفس پس از تحمل هفت سال حبس در رشت خبر داد.
به گزارش ایلنا از رشت، سید کمال الدین موسوی افزود: فردی محکوم به قصاص نفس از سال ۱۳۹۸ تاکنون در زندان بسر برده و اولیای دم پرونده راضی به گذشت از قصاص نمیشدند.
وی تصریح کرد: اعلام رضایت اولیای دم در هفته قوه قضائیه با کوشش و تلاش های جهادی و فراوان همکاران هیات مصالحه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان و برگزاری جلسات متعدد و همچنین کمک های خیرین صورت گرفته است.
موسوی بیان کرد: این اقدام گوشه ای از توانایی دستگاه قضا در پیوند زدن «عدالت کیفری» با «بخشش اخلاقی» را به تصویر می کشد و این گذشت، نه فقط حیاتی دوباره به یک محکوم می بخشد، بلکه زمینه ترویج فرهنگ گذشت و ایثار در جامعه و بسترِ آشتی و احیای کرامت انسانی را نیز فراهم می کند.