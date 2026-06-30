نصب ۱۳۸ کنتور هوشمند آب در همدان طی سهماهه امسال
مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان از نصب ۱۳۸ کنتور هوشمند آب بر روی چاههای کشاورزی استان خبر داد و گفت: اجرای این طرح با هدف مدیریت مصرف آب، کنترل برداشت از منابع زیرزمینی و حفاظت از سفرههای آب استان به صورت مستمر ادامه دارد.
به گزارش ایلنا از همدان، رضا اخلاصمند از تداوم اجرای طرح نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاههای آب در سطح استان خبر داد و اظهار کرد: در سهماهه نخست سال، در مجموع ۱۳۸ کنتور هوشمند در شهرستانهای مختلف استان نصب و راهاندازی شده است.
وی با بیان اینکه نصب کنتورهای هوشمند یکی از مهمترین اقدامات شرکت آب منطقهای در راستای مدیریت منابع آب و جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز از سفرههای زیرزمینی است، افزود: این تجهیزات امکان پایش دقیق میزان برداشت آب، مدیریت مصرف و اجرای صحیح برنامههای تعادلبخشی منابع آب را فراهم میکنند.
وی با اشاره به آخرین وضعیت نصب کنتورهای هوشمند در استان اظهار کرد: تاکنون ۷ هزار و ۳۴۴ حلقه از چاههای مجاز استان به کنتور هوشمند مجهز شدهاند که معادل ۴۹ درصد کل چاههای مجاز استان است. همچنین از کل چاه های کشاورزی استان، ۵۸ درصد به کنتور هوشمند مجهز هستند که نشاندهنده روند مناسب اجرای این طرح در بخش کشاورزی است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان تأکید کرد: نصب کنتورهای هوشمند نقش مؤثری در ایجاد شفافیت در میزان برداشت آب، رعایت مفاد پروانههای بهرهبرداری، کاهش برداشتهای غیرمجاز و حفاظت از منابع آبی استان دارد و از مهمترین برنامههای شرکت آب منطقهای همدان برای مقابله با افت سطح آبهای زیرزمینی به شمار میرود.
وی با اشاره به ادامه روند اجرای این طرح در ماههای آینده، گفت: شرکت آب منطقهای همدان با همکاری بهرهبرداران و در چارچوب برنامههای حفاظت از منابع آب، نصب کنتورهای هوشمند را در سایر چاههای مشمول نیز با جدیت دنبال خواهد کرد تا گامی مؤثر در مسیر مدیریت پایدار منابع آب استان برداشته شود.
اخلاصمند با دعوت از بهرهبرداران بخش کشاورزی برای همکاری در اجرای این طرح، اظهار کرد: نصب کنتورهای هوشمند علاوه بر کمک به حفظ منابع ارزشمند آب زیرزمینی، موجب مدیریت بهتر مصرف آب، رعایت سهمیه مندرج در پروانه بهرهبرداری و جلوگیری از بروز مشکلات و تخلفات احتمالی خواهد شد. از این رو از تمامی کشاورزان و بهرهبرداران چاههای مشمول درخواست میشود با همکاری و مشارکت در نصب این تجهیزات، شرکت آب منطقهای را در صیانت از منابع آبی و تامین امنیت آبی نسل های آینده یاری کنند.
وی تاکید کرد: تدوام فعالیت کشاورزی و حفظ منابع آب، نیازمند مشارکت همه بهره برداران است و توسعه نصب کنتورهای هوشمند یکی از موثرترین راهکارها برای مدیریت پایدار منابع آب و استمرار تولید در بخش کشاورزی به شمار می رود.