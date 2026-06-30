به گزارش ایلنا، محسن خیرمند به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: در جریان جنگ 12 روزه و ناآرامی‌های دی ماه سال گذشته، دادستان‌ها در کنار ضابطان و نیروهای امنیتی در صف نخست رسیدگی به پرونده‌ها قرار داشتند و اقدامات مؤثری در این حوزه انجام شد.

وی به روند رسیدگی به پرونده‌های فوق اشاره کرده و ادامه داد: با احصای دقیق پرونده‌های مرتبط با جنگ 12 روزه و ناآرامی‌های دی ماه سال گذشته، اکنون بیش از دوسوم پرونده‌های مربوط به 2 جریان مذکور به سرانجام رسیده و احکام مربوط به آنها نیز صادر شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی اظهار داشت: برخی از پرونده‌های 2 جریان فوق به دلیل ماهیت و حساسیت موضوع، مرتبط با امنیت ملی بوده و رسیدگی به آنها بدون وقفه در سال 1404 و ماه‌های ابتدایی سال 1405 ادامه داشته است.

خیرمند تصریح کرد: در حوادث و بحران‌ها، بخش قابل توجهی از موضوعات امنیتی، قضایی و پرونده‌های مرتبط با جاسوسی، انتقال اطلاعات، ورودهای غیرمجاز و سایر موارد مشابه در بدو امر در حوزه دادستانی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و سپس فرایند قضایی آن پیگیری می‌شود.

وی به تلاش‌های مجموعه دادگستری استان مرکزی در رسیدگی به پرونده‌ها اشاره کرده و بیان داشت: دستگاه قضایی استان حتی در ایام تعطیلات نوروز، شرایط خاص و هفته عزای عمومی نیز بی‌وقفه در حال خدمت‌رسانی بوده و هیچ‌گونه توقفی در روند رسیدگی‌ها ایجاد نشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی تأکید کرد: در کنار رسیدگی به پرونده‌های امنیتی، موضوع پیشگیری از جرایم و صیانت از اموال شهروندان نیز مورد توجه قرار گرفت و در این بازه زمانی، حجم سرقت‌ها در این استان روند کاهشی داشته است.

خیرمند به عدم سرقت در منازل مسکونی آسیب‌دیده در شرایط جنگ و اماکن صدمه‌دیده اشاره کرده و ابراز داشت: همچنین در منازل آسیب‌دیده و اماکنی که در معرض تهدید یا صدمه قرار داشتند، با حضور نیروهای امنیتی و انتظامی، هیچ مورد منفی در زمینه سرقت گزارش نشد.

وی به صدور احکام بازدارنده اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: صدور احکام بازدارنده در پرونده‌های مرتبط با جنگ 12 روزه و ناآرامی‌های دی ماه سال گذشته در دستور کار قرار گرفته است. در این راستا جزئیات بیشتر این احکام در زمان مناسب اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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