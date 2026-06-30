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کاهش ۱۴ درصدی سرقت‌های خشن در آذربایجان‌غربی/ استان در پایین‌ترین رتبه وقوع در کشور قرار دارد

کاهش ۱۴ درصدی سرقت‌های خشن در آذربایجان‌غربی/ استان در پایین‌ترین رتبه وقوع در کشور قرار دارد
کد خبر : 1806662
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رییس پلیس آگاهی آذربایجان‌غربی از کاهش ۱۴ درصدی وقوع سرقت‌های خشن در سه‌ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: اجرای اقدامات پیشگیرانه و افزایش نظارت‌های انتظامی، روند کاهشی جرایم را در استان تقویت کرده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سرهنگ صادق شکری در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم آذربایجان‌غربی اظهار کرد: در سه‌ماهه نخست امسال، علاوه بر کاهش ۱۴ درصدی سرقت‌های خشن، مجموع وقوع سرقت در استان نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: بررسی آمارها نشان می‌دهد آذربایجان‌غربی در حوزه سرقت‌های خشن، در میان ۳۴ فرماندهی انتظامی کشور در رتبه آخر از نظر میزان وقوع قرار دارد که بیانگر اثربخشی اقدامات انجام‌شده در حوزه پیشگیری و مقابله با جرایم است.

رییس پلیس آگاهی آذربایجان‌غربی ادامه داد: روند نزولی سرقت در استان طی سال‌های اخیر استمرار داشته و در سال ۱۴۰۴ نیز میزان وقوع سرقت نسبت به سال قبل از آن ۱۵ درصد کاهش یافته بود.

شکری تاکید کرد: استمرار اجرای برنامه‌های پیشگیرانه، افزایش نظارت‌ها و مشارکت دستگاه‌های مسئول در حوزه کنترل آسیب‌های اجتماعی از عوامل موثر در کاهش جرایم و ارتقای احساس امنیت عمومی در استان است.

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