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تمهیدات شهرداری رشت برای حضور زائران گیلانی در مراسم تشییع رهبر شهید

تمهیدات شهرداری رشت برای حضور زائران گیلانی در مراسم تشییع رهبر شهید
کد خبر : 1806661
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شهردار رشت از تأمین ۱۱۰ دستگاه اتوبوس، پیش بینی پذیرش خودروهای شخصی، تحویل دو پارکینگ ۸۰۰۰ خودرویی و اسکان زائران گیلانی در نزدیکی مسیر تشییع امام شهید خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، رحیم شوقی ظهر سه‌شنبه در گفتگو با رسانه ها با اعلام آخرین وضعیت هماهنگی‌ های صورت‌ گرفته با شهرداری تهران و سایر دستگاه‌ های اجرایی، از برنامه‌ریزی گسترده برای میزبانی شایسته از زائران گیلانی در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر معظم انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های حمل‌ونقل، اسکان، پذیرایی و خدمات درمانی انجام شده است.

شهردار رشت با اشاره به جلسات مستمر با مدیران ارشد شهرداری تهران و استانداری گیلان، اظهار کرد: تاکنون حدود ۱۱۰ دستگاه اتوبوس برای جابجایی همشهریان عزیزمان به تهران تأمین شده و همچنین پیشینی پذیرش بیش از بر ۸ هزار خودروی شخصی با هماهنگی ستادهای مستقر در شهرستان‌های مختلف استان، صورت پذیرفته است.

وی با بیان اینکه دو پارکینگ با ظرفیت حدود ۸۰۰۰ خودرو در منطقه ۵ شهرداری تهران تحویل گرفته شده است، خاطرنشان کرد: برای اسکان زائران، برنامه‌ ریزی برای پذیرش زائرین انجام شده است که شامل مساجد منطقه، سالن‌ های مدیریت بحران شهرداری تهران با تجهیزات کامل سرمایشی و بهداشتی، و همچنین مهمانسراها و مدارس رزرو شده می‌شود.

شوقی در ادامه به تمهیدات پذیرایی اشاره کرد و گفت: وعده‌ های غذایی گرم برای زائران مستقر در این مکان‌ ها تدارک دیده شده است و انشاءالله با کمترین مشکل، پذیرایی شایسته‌ای از عزیزانمان به عمل خواهد آمد.

توصیه‌های ترافیکی و آمادگی در برابر گرما

شهردار رشت با تأکید بر پیش‌بینی حضور ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر در این مراسم بی‌نظیرتاریخی ، نسبت به بروز ترافیک سنگین در ورودی‌ های تهران و پیاده‌روی طولانی هشدار داد و از زائران خواست: با توجه به گرمای هوا، حتماً آب آشامیدنی و خوراکی خشک به همراه داشته باشند و خود را برای مدیریت ساعات طولانی در مسیر آماده کنند.

وی افزود: پارکینگ‌ های اختصاص‌ یافته به گیلان به خط مترو با استفاده رایگان دسترسی دارند و محل‌ های اسکان نیز با فاصله ۵۰۰ متر تا یک کیلومتری مسیر تشییع انتخاب شده‌اند تا تردد زائران تسهیل شود.

پوشش بهداشتی و درمانی ویژه گروه‌ های حساس

شوقی با اشاره به تشکیل کارگروه بهداشت و سلامت با محوریت دانشگاه علوم پزشکی، تصریح کرد: تیم‌های درمانی و امدادی در محل تشییع و اسکان‌ مستقر می‌شوند و وزارت بهداشت نیز در کل مسیر، آمبولانس‌های مورد نیاز را تجهیز کرده است تأکید ویژه‌ای بر مراقبت از سالمندان، کودکان و مادران باردار داریم و از عزیزان می‌خواهیم در صورت نیاز به داروهای خاص، حتماً آنها را همراه داشته باشند.

برنامه‌های جایگزین در شهر رشت و استقرار مواکب

شهردار رشت در ادامه با اشاره به شهروندانی که امکان حضور در تهران را ندارند، گفت: همزمان با مراسم تهران، مراسم باشکوهی در پیاده‌راه فرهنگی شهر رشت با حضور سخنرانان و مداحان برجسته تدارک دیده شده است.

وی تصریح کرد: روابط عمومی، سازمان فرهنگی و سازمان سیما و منظر شهرداری رشت، نسبت به تغییر فضای بصری شهر متناسب با این ایام اقدام کرده‌اند تا حال و هوای سوگواری در مرکز استان نیز حس شود.

وی با بیان اینکه ۵ موکب از استان گیلان به تهران اعزام و در حاشیه پارکینگ‌ها و مسیرهای تشییع مستقر می‌شوند، افزود: سایر مواکب در حوالی پیاده‌راه فرهنگی رشت مستقر می‌شوند و خدماتی نظیر پذیرایی را به زائران و عزاداران ارائه خواهند داد.

هماهنگی با کلانشهرهای قم و مشهد

شوقی در خصوص هماهنگی‌های بین‌استانی، اظهار داشت: در جلسات شهرداران کلانشهرها که به ریاست شهردار تهران برگزار شد، برنامه‌ ریزی منسجمی برای مدیریت زائران گیلانی در تهران صورت گرفت همچنین بخشی از خدمات پزشکی و امدادی استان با همکاری هلال‌احمر و دانشگاه علوم پزشکی به مشهد و قم نیز اعزام خواهد شد.

شهردار رشت در پایان ضمن قدردانی از همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، ابراز امیدواری کرد که با همدلی و مشارکت شهروندان، این مراسم عظیم به بهترین شکل ممکن برگزار شده و کوچکترین مشکلی برای زائران و عزاداران پیش نیاید.

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