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در تماس با ایلنا؛

کارگران فولاد پارس هفت‌تپه: حقوق خرداد و پنج ماه حق بیمه پرداخت نشده است

کارگران فولاد پارس هفت‌تپه: حقوق خرداد و پنج ماه حق بیمه پرداخت نشده است
کد خبر : 1806651
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کارگران شرکت فولاد پارس هفت‌تپه از پرداخت نشدن حقوق خردادماه و معوق ماندن پنج‌ماهه حق بیمه خود خبر دادند و با اشاره به فشارهای معیشتی ناشی از تأخیر در پرداخت مطالبات، خواستار ورود فوری مسئولان برای تعیین تکلیف وضعیت حقوق و بیمه خود شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، جمعی از کارگران شرکت فولاد پارس هفت‌تپه از پرداخت نشدن حقوق خردادماه و همچنین معوقات بیمه‌ای خود خبر دادند‌.

این کارگران امروز سه‌شنبه در تماس با ایلنا، اعلام کردند که علاوه بر حقوق خردادماه، حق بیمه آنان نیز برای پنج ماه پرداخت نشده است؛ به‌ طوری‌که دو ماه مربوط به سال ۱۴۰۴ و سه ماه مربوط به سال ۱۴۰۵ همچنان به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز نشده است.

به گفته آنها، تأخیر در پرداخت حقوق در شرایط کنونی و همزمان با افزایش نرخ تورم، مشکلات معیشتی فراوانی برای خانواده‌های آنان ایجاد کرده است.

کارگران شرکت فولاد پارس هفت‌تپه با درخواست از مسئولان شهرستانی و استانی، خواستار پیگیری فوری این موضوع، پرداخت مطالبات معوق و تعیین تکلیف وضعیت بیمه‌ای خود شدند.

تلاش خبرنگار ایلنا خوزستان برای دریافت توضیحات مسئولان شرکت فولاد پارس و اداره کار درباره این مطالبات ادامه دارد.

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